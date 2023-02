“Sinds ik in de Senaat zit, hebben we periodes doorgemaakt waar leden om goede redenen, gezondheidsredenen, voor langere tijd zijn (geweest). Die druk wens ik niemand toe. Laat hem beter worden, laat zijn familie voelen dat hij de beste zorg krijgt. Dat zijn de hoogste prioriteiten”, zei Senaat Majority Whip Dick Durbin (Dille.). “Ik wou dat zijn critici een beetje menselijkheid zouden tonen.”

De overwinning van Fetterman in november gaf zijn partij de steun die hij nodig heeft om de tijd te nemen om te herstellen, zowel van zijn depressie als van de beroerte van vorig jaar die eraan voorafging, zonder de zaken van de Senaat te verstoren. Het staat ver af van de 50-50 Senaat van vorig jaar, waar één langdurige afwezigheid de zaken had kunnen laten ontsporen.

Nu Fetterman weg is, hebben de Democraten nog steeds een meerderheid van 50 tegen 49 die eenzijdige bevestiging van genomineerden mogelijk maakt – zonder een vice-presidentiële tie-breaker. De kamer heeft geen onmiddellijke plannen om wetgeving te overwegen waarvoor 60 stemmen nodig zijn om een ​​filibuster te breken.

De afwezigheid van Fetterman betekent wel dat de Democraten zich geen afwezigheid kunnen veroorloven bij harde bevestigingsstemmen waar alle Republikeinen tegen zijn, en dat de GOP gemakkelijker het terugdraaien van de Biden-administratieregels kan goedkeuren als deze volledig aanwezig is. Maar op dit moment wordt verwacht dat zijn behandeling alleen een wekenlange vertraging zal veroorzaken die genomineerden die geen GOP-ondersteuning missen, niet zal hinderen.

En de tweeledige geschiedenis van senatoren die langdurig verlof namen voor herstel, helpt duidelijk bij het genereren van goodwill in de kamer, ondanks off-Hill-kritiek van sommige conservatieven.

GOP sen. Tommy Tuberville uit Alabama zei in een interview dat hij “een hekel heeft aan wat er aan de hand is” met Fetterman en beschreef de progressieven als een “goede” vriend ondanks het verschil in hun ideologieën.

‘Hij moet nog werken en stemmen krijgen. Maar ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkomt’, zei Tuberville, die de laatste tijd niet met Fetterman heeft gesproken. “Ik heb hem liever hier dan niet.”

sen. Chuck Grasley (R-Iowa) zei dat Fetterman “probeert voor zijn gezondheid te zorgen. En daar vind ik niets op tegen.”

Verschillende senatoren, waaronder Durbin en Sen. Ben Ray Lujan (DN.M.), zeiden dat ze Fetterman-aantekeningen hadden gestuurd sinds hij eerder deze maand in het ziekenhuis was opgenomen. De meeste senatoren gaven aan dat ze niet rechtstreeks met Fetterman hadden gesproken, volgens meer dan een dozijn interviews op maandag – wat een brede hands-off benadering suggereert.

sen. Chris van Hollen (D-Md.), die vorig jaar ook een beroerte kreeg, zei dat zijn staf contact had opgenomen met het team van Fetterman voor het geval het hulp nodig had.

“Iedereen is erg meegaand en wil het beste voor de gezondheid van John. We oefenen geen enkele druk uit om terug te komen vóór de tijdlijn die we hebben opgesteld voor het herstel van John’, zei Adam Jentleson, stafchef van Fetterman.

Fetterman heeft zojuist een ambtstermijn van zes jaar gewonnen in een zetel die een hoeksteen is van de meerderheid van de Democraten, wat betekent dat er binnen de partij geen druk is om af te treden en speciale verkiezingen uit te lokken. En voor Fetterman vervult het zitten in de Senaat een van zijn levensdoelen: hij heeft zich twee keer kandidaat gesteld om lid te worden van de Eerste Kamer, waaronder een campagne in 2016 die veel te kort schoot in de Democratische voorverkiezingen.

Vorig jaar ravotte Fetterman echter in de voorverkiezingen en versloeg hij de Republikein Mehmet Oz met 5 procentpunten – ook al domineerden zijn gezondheidsproblemen de algemene verkiezingscampagne na zijn beroerte in mei. Sommige Republikeinen voerden toen aan dat hij niet geschikt was voor zijn ambt vanwege zijn toestand na een beroerte en zijn debatprestaties.

“Ik denk dat hij een aantal uitdagingen heeft doorgemaakt en dat de beroerte enige invloed had op zijn gehoor, ik denk dat het terug zal komen”, zei senator. Jon Tester (D-Mont.). “Maar ik kon absoluut zien hoe je daarover in de put kunt komen.”

Sinds zijn aantreden heeft Fetterman vaak een scherm met transcriptie nodig om gesprekken te voeren. Tot zijn recente gezondheidstegenslag stemde hij op de senaatsvloer en woonde ook een hoorzitting van de landbouwcommissie van de senaat bij en stelde vragen. Zijn spraak haperde en werkte moeizaam omdat hij tijdens de hoorzitting soms woorden door elkaar haalde, een overblijfsel van zijn auditieve verwerkingsproblemen na de beroerte. Eens een beroemd toegankelijke politicus, gaat Fetterman ook niet om met verslaggevers in de zalen van het Capitool.

Arkansas sen. John Boezmande hoogste Republikein in de Landbouwcommissie, zei dat het panel “er alles aan heeft gedaan om hem tegemoet te komen en dat zal blijven doen”.

“Hij werkte hard om te proberen bij te blijven en dingen voor elkaar te krijgen”, zegt Boozman, die in 2014 een grote hartoperatie onderging. “Het leek gewoon een moeilijke situatie.”

Ondanks het pro-Fetterman-sentiment in hun gelederen, zien sommigen in de GOP nog steeds een netelige politieke dynamiek achter zijn beslissing om door te gaan na een beroerte.

‘Waar ik me zorgen over zou maken, is of er mensen waren die misbruik van hem maakten en hem aanmoedigden om zich kandidaat te stellen voor de Senaat terwijl hij daar fysiek niet toe in staat was, maar het niet goed met hem ging. Ik ken niet het hele verhaal, maar het lijkt mij dat dat een deel van de verklaring zou kunnen zijn”, zei Sen. John Cornijn (R-Texas).

Eerder deze maand bracht Fetterman meerdere nachten door in het ziekenhuis vanwege wat zijn kantoor omschreef als duizeligheid. Testen tijdens die episode toonden geen bewijs van een nieuwe beroerte of aanval, zei zijn kantoor later. Later in de maand, vóór het reces van vorige week, liet Fetterman zich in het ziekenhuis opnemen wegens depressie.

Luján, die vorig jaar een beroerte kreeg en Fetterman herhaaldelijk aanmoedigde tijdens de campagne, zei dat de publieke erkenning van zijn geestelijke gezondheid door Fetterman een belangrijke stap is: “Hoeveel andere mensen hebben misschien hetzelfde gedaan en niet verteld dat ze zichzelf bekennen? Voor John deelde hij met het Amerikaanse volk: ‘Als je je niet goed voelt, ga dan naar binnen.’”

“Geestelijke gezondheidsproblemen blijven stigmatiseren in dit land”, zei senator. Elisabeth Warren (D-Mass.). “Hij hielp de manier waarop Amerikanen naar die kwestie kijken te veranderen. Maar het heeft niet iedereen van gedachten doen veranderen. Dus hij krijgt de extra harde blik over zijn ziekte wanneer andere senatoren een pas voor de hunne krijgen.

Meredith Lee Hill heeft bijgedragen aan dit rapport.