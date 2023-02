Stewards werden naar de tribunes van Villa Park geroepen om zaterdag een fysieke woordenwisseling tussen een Aston Villa-analist en Arsenal-coach af te handelen.

Het incident gebeurde in de persbox nadat Arsenal hun derde doelpunt scoorde in blessuretijd in de cruciale 4-2 overwinning in de West Midlands, na twee keer achter te hebben gestaan ​​in de wedstrijd.

Sky Sports-nieuws begrijpt dat er een fysieke woordenwisseling was tussen de assistent-coach van het eerste elftal van Arsenal, Miguel Molina, en Victor Manas, de hoofdprestatieanalist van Aston Villa, waarbij het personeel van Villa ontevreden was over de manier waarop hun tegenhangers het eigen doelpunt van de voormalige Arsenal-doelman Emi Martinez hadden gevierd.

Manas is een voormalig Arsenal-medewerker die tussen 2018 en 2019 bij de Emirates werkte tijdens Emery’s tijd als Gunners-baas.

Gevraagd naar het incident door Sky Sports-nieuws’ Gary Cotterill na de wedstrijd zei Arsenal-manager Mikel Arteta: “Alles wat er op de tribune gebeurt, we zullen ernaar kijken en het indien nodig aanpakken.”

Toen dezelfde vraag aan Emery werd gesteld, was de Villa-baas nog niet op de hoogte van het incident. “Nee, dat weet ik niet”, antwoordde hij. Op de vraag: was het acceptabel? “Ik weet het niet, ik ga het vragen.”

The Gunners stonden gelijk op 2-2 toen ze blessuretijd ingingen, maar Jorginho’s schot kwam terug van de lat en kaatste van Martinez af in het net om wilde feesten op en naast het veld op gang te brengen, voordat invaller Gabriel Martinelli de comeback afsloot met een vierde op de ontsnapping. .