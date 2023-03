CNN

Steven Spielberg zegt dat hij merkt dat de opkomst van antisemitisme in de wereld van vandaag “ons een beetje uitdaagt om het te trotseren”.

De voor een Oscar genomineerde film “The Fabelmans” van de regisseur is een semi-autobiografische film over Sammy Fabelman, gespeeld door Gabriel LaBelle, die te maken krijgt met antisemitisch misbruik door pestkoppen op school, wat Spielberg in het echt overkwam.

Hij verscheen donderdag op “The Late Show”, waar hij gastheer Stephen Colbert vertelde dat hij een groeiend antisemitisme ziet in de VS en de rest van de wereld.

“Ik vind het heel, heel verrassend”, zei Spielberg. “Antisemitisme is er altijd geweest, het is ofwel om de hoek geweest en een beetje uit het zicht maar altijd op de loer, of het is veel openlijker geweest, zoals in Duitsland in de jaren ’30. Maar sinds Duitsland in de jaren ’30 ben ik niet meer getuige geweest van antisemitisme dat niet langer op de loer lag, maar trots stond met de handen op de heupen zoals Hitler en Mussolini, ons een beetje uitdaagde het te trotseren. Ik heb dit in mijn hele leven nog nooit meegemaakt, zeker niet in dit land.”

Spielberg vervolgde: “Op de een of andere manier is het marginaliseren van mensen die geen deel uitmaken van een of ander meerderheidsras iets dat ons al jaren en jaren en jaren besluipt. Haat werd een soort lidmaatschap van een club die meer leden heeft gekregen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden in Amerika. En haat en antisemitisme gaan hand in hand, je kunt het een niet van het ander scheiden.”

Hij citeerde Anne Frank aan Colbert.

‘Ik denk dat ze gelijk heeft toen ze zei dat de meeste mensen goed zijn’, zei hij. “En ik denk dat er in wezen in onze kern goedheid en empathie is.”