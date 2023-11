Steve Wilks, Defensivkoordinator der 49ers, entscheidet über Spielzüge von der Seitenlinie gegen die Jaguars: Warum Änderungen vorgenommen wurden

Der Defensivkoordinator der San Francisco 49ers, Steve Wilks, wird ab dem Spiel am Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars von oben in der Trainerkabine an die Seitenlinie wechseln, sagte Trainer Kyle Shanahan am Mittwoch. Folgendes müssen Sie wissen:

Wilks ist in seiner ersten Saison als Defensivkoordinator der 49ers und übernimmt das Amt, nachdem DeMeco Ryans als Cheftrainer der Houston Texans eingestellt wurde. Wilks verbrachte die letzte Saison bei den Carolina Panthers als deren Defensiv-Passspielkoordinator und dann als Interims-Cheftrainer.

In Shanahans sieben Spielzeiten bei San Francisco war Wilks der erste Defensivkoordinator, der die Spielzüge von oben in der Kabine bestimmte. Robert Saleh, der Trainer der New York Jets, der von 2017 bis 2020 Defensivkoordinator der 49ers war, und Ryans (2021–22) leiteten beide Spielzüge von der Seitenlinie aus.

San Francisco hat drei Spiele in Folge verloren. Das Team erlaubte in den letzten beiden Niederlagen gegen die Cincinnati Bengals und die Minnesota Vikings insgesamt 852 Yards. Zuvor ließen die 49ers bei einer Niederlage gegen die Cleveland Browns und den Ersatz-QB PJ Walker 334 Yards zu.

Warum die Änderung vorgenommen wurde

Die Passverteidigung der 49ers war in den beiden letzten Spielen gegen die Vikings und Bengals erschreckend schlecht, so dass Kirk Cousins ​​und Joe Burrow zusammen 63 von 77 für 661 Yards gegen sie spielen konnten. Doch die Probleme der 49ers gehen darüber hinaus. Ihre Run Defense, die in den letzten beiden Saisons unter Ryans jeweils die Plätze 1 und 2 belegte, liegt nun auf Platz 26.

Diese Probleme gehen auf die Siegesserie der 49ers in fünf Spielen zu Beginn der Saison zurück und wurden im Laufe der Niederlagenserie des Teams von drei Spielen noch deutlicher, da die Offensive keine großen Vorsprunge mehr aufbaute, um sie zu überdecken.

Einfach ausgedrückt: Das Defensivleistungsprofil der 49ers war ganz anders als vor Wilks, und es war offensichtlich, dass Shanahan nach dem Ausscheiden aus dem Cincinnati-Spiel zumindest einen langen, genauen Blick auf die Einheit während des Abschieds werfen würde. Das Ergebnis dieser Prüfung war die Entscheidung, Wilks ins Feld zu versetzen. Die nächste Frage: Wird dies San Francisco helfen, bessere Kanten gegen den Lauf zu erzielen und im hinteren Ende besser gegen schnellere Würfe positioniert zu sein? — David Lombardi, Mitarbeiterautor der 49ers

Fred Warners Sicht auf die Veränderung

Linebacker Fred Warner, der die defensiven Spielaufforderungen erhält, hatte nicht gehört, dass Wilks an die Seitenlinie wechselte, und sagte, das seien „neue Neuigkeiten“ für ihn. Er sagte, die Kommunikation sei in dieser Saison kein Problem gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt liefen die Spielzüge von Wilks über den Linebacker-Trainer Johnny Holland an der Seitenlinie.

Aber Warner glaubte, dass jeder davon profitieren könnte, wenn Wilks dort an der Seitenlinie steht, wo in der Vergangenheit seine Vorgänger Saleh und Ryans tätig waren. Beide Männer waren in den letzten Saisons maßgeblich daran beteiligt, die Verteidigung anzufeuern und zu stärken. Der Aufenthalt in der Trainerkabine ließ Wilks distanzierter erscheinen.

„Ich denke, mehr als alles andere (der Schritt ist darauf zurückzuführen), dass er einfach als unser Anführer der Gruppe dort unten sein und spontan Anpassungen vornehmen wollte“, sagte Warner. „Uns in die Augen zu schauen, wenn wir da unten sind – ich bin mir sicher, dass es solche Kleinigkeiten sind.“ — Matt Barrows, leitender 49ers-Autor

Was sie sagen

Shanahan sagte beim Abschied der 49ers letzte Woche, dass er darüber sprechen würde, Wilks möglicherweise von der Trainerkabine an die Seitenlinie zu versetzen, und bestätigte am Mittwoch, dass Wilks diesen Wechsel machen würde.

„Ich wollte, dass er unten und in der Nähe unserer Spieler ist“, sagte Shanahan. „So hatten wir es in der Vergangenheit auch mit der Linebacker-Kommunikation.“

Dieser Schritt erfolgt zwei Wochen, nachdem Shanahan sich offen darüber geäußert hat, dass Wilks im zweiten Viertel der Woche 7-Niederlage der 49ers in Minnesota 16 Sekunden vor Schluss einen Zero-Blitz gegen Cousins ​​geschickt hat. Der Blitz funktionierte nicht und Cousins ​​verband sich mit Jordan Addison bei einem 60-Yard-Touchdown, der den Vikings einen Vorsprung von 16:7 zur Halbzeit verschaffte.

„Er weiß, dass er diesen Anruf vermasselt hat“, sagte Shanahan damals zu Wilks. „Ich habe kein Problem mit null Blitzen, besonders wenn die Leute viele Yards brauchen. Wenn man 20 Yards braucht, um ein Field Goal zu schießen, habe ich kein Problem mit einem Zero-Blitz. Aber ich mache es, wenn noch 16 Sekunden übrig sind. Da verlor er den Überblick. Allein aus Zeitgründen war das nicht nötig. Ich habe kein Problem mit diesem Play-Aufruf, aber wenn es so weit ist, kannst du das nicht tun. Das ist keine Option.“

