Steve Martin erzählt die Geschichte seiner Karriere – durch Cartoons: NPR

Copyright (c) 2022 bei den Autoren und Nachdruck mit Genehmigung von Celadon Books, einer Abteilung der Macmillan Publishing Group, LLC

Steve Martin ist seit Jahrzehnten ein Mann der Renaissance.

Seine Karriere reichte von Stand-up bis hin zu Samstagabend live, zum Banjospiel. Er hat in gefühlt einer Million Filmen mitgewirkt und wurde für seinen neuesten Erfolg, die Serie, gelobt. Nur Morde im Gebäude.

Im Mittelpunkt seines Status mit mehreren Bindestrichen steht eine Leidenschaft für das Schreiben, die von Novellen über Theaterstücke bis hin zu Filmen reicht. Deshalb ist es bemerkenswert, dass er ein neues Medium gewählt hat, um die ausführliche Geschichte seiner Filmkarriere zu erzählen: Zeichentrickfilme.

Das Buch, Nummer eins gehtist eine Zusammenarbeit mit Der New Yorker Karikaturist Harry Bliss. Es ist das zweite Werk dieses Paares und erscheint am 15. November.

Steve Martin und Harry Bliss schlossen sich an Alles in Betracht gezogen um die Erfahrung der Zusammenarbeit zu teilen, um die Geschichte von Martins Leben durch Bilder zu erzählen.

Interview-Highlights

Warum sie sich für dieses Medium entschieden haben

SM: Ich habe eine Erinnerung an meine Stand-up-Karriere gemacht, und das habe ich 2007 gemacht, und es hieß Im Stehen geboren. Und der Grund, warum ich es auf diese Geschichte beschränkt habe, war, dass es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hatte.

Ich habe als junger, was auch immer, Schauspieler-Comedian angefangen, und dann wurde ich Stand-up-Comedian und dann habe ich aufgehört. Es hatte also einen Haltepunkt. Es hatte eine Philosophie, es zu erzählen. Es hatte Seele, würde ich sagen. Und dann habe ich oft an meine Filmkarriere gedacht, aber ich dachte immer, na ja, ich finde Biografien und Autobiografien immer sehr interessant Vor du schaffst es, und nachdem du es gemacht hast, ist es so: „Ja, OK, und dann habe ich mich getroffen, und dann habe ich dies getan, und dann habe ich das getan.“

Ich dachte, ich habe diese Anekdoten und ich möchte kein Buch mit Anekdoten machen, weil sie oft winzig klein sind. Es sind kleine, winzige Dinger. Und dann fing ich an, mit Harry zu arbeiten, für den ich anfing, Cartoons zu schreiben Der New Yorker mit, und dann haben wir zusammen ein Buch mit Zeichentrickfilmen gemacht.

Ich ging auf Harry zu und sagte: „Wären Sie daran interessiert, diese Anekdoten zu verfassen?“ Denn eine Anekdote in Cartoon-Form ist sehr prägnant. Sie müssen sich nicht in Szene setzen. Sie müssen nicht beschreiben, was die Leute tragen. Sie könnten nur das Wesentliche der Geschichte tun.

Also dachte ich, das ist ein perfektes Mittel dafür, weil es bestimmte Geschichten gibt, die ich einfach liebe, und bestimmte Erinnerungen, die ich liebe.

Über die gemeinsame Erfahrung, die Lebensgeschichte eines anderen zu illustrieren

HP: Ich lebe im Wald, sehr ländlich. Und wie es dazu kam und wie ich an diese Anekdoten kam, war, dass er mir manchmal eine E-Mail schickte. Aber eines Tages rief er mich an, und ich wanderte im Wald, und ich hatte eine kleine Dosis Psychedelika genommen, und ich fühlte mich wirklich gut. Und das Telefon klingelte und ich spürte, wie es in meiner Tasche vibrierte. Und ich sah, und es war Steve. Und ich dachte, nun, ich denke, ich kann damit umgehen.

Also nahm ich den Anruf entgegen und er erzählte mir diese wirklich lustige Anekdote über Selma Diamond. Und das hat er mir erzählt und ich habe laut gelacht. Und ich legte auf und sagte: „Nun!“

Ich stand einfach da im Schnee in den Wäldern von New Hampshire. Ich werde es so beschreiben, wie David Byrne es beschrieben hat: Wie bin ich an diesen Ort gekommen? Woher kam dieses Haus? Und diese schöne Frau kommt her? Wie bin ich zu diesem Punkt gekommen? Es war ein schöner Moment.

Auf dem Titel, Nummer eins geht

SM: Nun, der Originaltitel ist jetzt der Untertitel, Mein Leben im Kino und andere Ablenkungen, das heißt, es gibt Zeichentrickfilme, Anekdoten und Zeichentrickfilme. Aber dieser Satz ist mir immer im Gedächtnis geblieben, „Nummer eins geht“. Es wird auf einem Filmset verwendet, wenn die Anrufliste hereinkommt, die Art von Hauptdarsteller, derjenige mit den meisten Zeilen, wird Nummer eins genannt. Und dann ist da Nummer zwei. Und Nummer drei, die Leute, die wirklich Leitungen kaufen.

Und wenn der Regieassistent auf seinem Walkie-Talkie ist, wollen sie nicht sagen: „Steve Martin geht zum Set“, weil das einen Tumult oder so etwas erzeugen kann. Also änderten sie es in „Nummer eins geht, Nummer zwei geht.“ Und es war immer irgendwie peinlich, wissen Sie.

Copyright (c) 2022 bei den Autoren und Nachdruck mit Genehmigung von Celadon Books, einer Abteilung der Macmillan Publishing Group, LLC

Über den Entstehungsprozess der Illustrationen

HP: Nun, der Prozess, wir haben das ein bisschen im ersten Buch, das wir zusammen gemacht haben, etabliert. Aber ich werde im Allgemeinen anfangen, Steve, in diesem Fall spricht er mit einigen Tieren im Wald. Es gibt einen Bären und ein Reh und einen Waschbären und andere Tiere. Also erzählt er diesen Tieren diese Anekdote. Ein Teil des Grundes, warum ich das mache, es so öffne, es ist eine Art Einspielung, ist, dass ich es liebe, Tiere und Bäume zu zeichnen. Es macht mir einfach Spaß.

Und ich liebe die Art von Inkongruenz von Steve im Wald. Also redet er mit ihnen. Es ist eine Art Vignette des Bildes. Von da an wird es in Comics „Zusammenbruch“ genannt. Also werde ich diese Platten brechen. Ich werde Steves Worte aufschlüsseln, die ich in einer E-Mail erhalte.

Bildunterschrift umschalten Copyright (c) 2022 bei den Autoren und Nachdruck mit Genehmigung von Celadon Books, einer Abteilung der Macmillan Publishing Group, LLC

Er wird sie aufschreiben und ich werde anfangen, sie so aufzuschlüsseln, wie ein Storyboard-Künstler einen Film machen würde. Vielleicht ist das dritte Panel eine Rückzugsaufnahme und Sie sehen nur das Wort Ballon, das dort von der Bergspitze kommt. Und es macht mir Spaß, weil ich diese Dinge zeichnen darf und es macht immer Spaß, Steves Gesicht zu zeichnen. An dieser Stelle kann ich Steve im Schlaf zeichnen.

Martin über die Verwundbarkeit einer Memoiren

SM: Ich denke, es gibt eine Annahme, dass Sie an einem bestimmten Punkt einfach überaus selbstbewusst sind. Und ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich für irgendjemanden gilt. Und so habe ich diesen Film gemacht Elternschaft, und ich ging, um es mir anzusehen. Ich konnte sagen, dass es großartig spielte. Und als ich nach Hause fuhr, dachte ich: „Wow, jeder in diesem Film ist fantastisch, außer mir.“

Und ich ging nach Hause und legte mich ins Bett, was Teil der Geschichte ist. Und ich denke nur darüber nach und denke darüber nach. Und ich dachte: „Moment mal, sie haben nicht sieben fantastische Schauspieler und einen miesen engagiert. Also muss ich auch gut sein.“ Es geht nur darum, sich selbst zu beobachten, weil es nur Sie sind. Wobei man, wenn man ein Buch schreibt, zumindest vom Endprodukt getrennt ist.

Es unterscheidet sich von dir. Aber hier ist es nur wirklich ist Sie. Du betrachtest dich also nicht aus der Ferne, du betrachtest dich selbst im Inneren. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.

Dieses Interview wurde von Manuela Lopez Restrepo für das Internet adaptiert.