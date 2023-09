CNN

Steve Harwell, der ehemalige Leadsänger der Rockgruppe Smash Mouth, ist am Montag gestorben, sagte sein Manager gegenüber CNN.

Er war 56.

Es wurde keine Todesursache genannt, aber Harwell wurde am Wochenende im Hospiz behandelt. Laut Robert Hayes, dem Manager von Smash Mouth, starb er in seinem Haus in Boise, Idaho, im Kreise seiner Familie und Freunde.

„Steve Harwell war ein echtes amerikanisches Original. „Eine überlebensgroße Figur, die wie eine römische Kerze in den Himmel schoss“, sagte Hayes in einer Erklärung gegenüber CNN. „Steve sollte für seinen unerschütterlichen Fokus und seine leidenschaftliche Entschlossenheit, die Höhen des Popstars zu erreichen, in Erinnerung bleiben. Und die Tatsache, dass er dieses nahezu unmögliche Ziel mit sehr begrenzter musikalischer Erfahrung erreichte, macht seine Leistungen umso bemerkenswerter. Seine einzigen Werkzeuge waren sein unbändiger Charme und sein Charisma, sein furchtlos rücksichtsloser Ehrgeiz und seine Cajones in Königsgröße.“

Harwell war Gründungsmitglied und langjähriger Leadsänger von Smash Mouth, das vor allem für seine Chartsingles „All Star“ und „I’m a Believer“ bekannt ist.

Während Harwells Karriere wurde die Band für einen Grammy in der Kategorie „Beste Pop-Performance eines Duos oder einer Gruppe“ für „All Star“ nominiert, ein Song, der später Kultstatus erlangte, nachdem er 2001 auf dem Soundtrack des Animationsfilms „Shrek“ erschien.

Harwell selbst unternahm große Anstrengungen, um den frühen Ruhm der Band zu steigern, indem er ihre „Astro Lounge“ persönlich zu Radiosendern im ganzen Land brachte, um sie im Äther zu spielen.

„Wir machen nie etwas Traditionelles“, sagte Harwell 1999. „Wir gehen nie durch die Haustür.“ Es ist immer die Hintertür oder ein offenes Fenster oder so etwas, um unsere Sachen spielen zu lassen.“

Seit Harwell die Band im Jahr 2021 verlassen hat, tritt die Gruppe weiterhin mit dem neuen Leadsänger Zach Goode auf.

„Steve lebte ein Leben mit 100 % Vollgas. „Es brennt hell im ganzen Universum, bevor es ausbrennt“, schloss Hayes seine Aussage. „Gute Nacht, Heevo Veev. Ruhe in Frieden in dem Wissen, dass du auf die Sterne gezielt hast und dein Ziel auf magische Weise getroffen hast.“