Ein Sprecher eines Super-PAC, der Ron DeSantis unterstützt, räumte ein, dass der Gouverneur von Florida und Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei in landesweiten Umfragen „weit hinten“ liegt und „bergauf kämpft“, um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den Vorwahlen 2024 zu besiegen.

„Im Moment liegen wir bei landesweiten Umfragen weit zurück. Ich bin der Erste, der das zugibt“, sagte Steve Cortes, ein ehemaliger Trump-Berater und jetzt nationaler Sprecher des Pro-DeSantis-Super-PAC Never Back Down, während einer Twitter-Spaces-Veranstaltung am Sonntag. „Ich glaube daran, wirklich unverblümt und ehrlich zu sein. Es ist ein harter Kampf.“

DeSantis liegt in Umfragen seit Monaten hinter Trump, aber Cortes‘ Eingeständnis war ein Moment überraschender Offenheit von einem Top-DeSantis-Agenten. Der ehemalige Trump-Verbündete sagte jedoch, er sei hinsichtlich der Aussichten des Gouverneurs von Florida weiterhin optimistisch.

„Ich glaube nicht, dass es ein nicht zu gewinnender Kampf ist“, sagte Cortes.

Laut der jüngsten CNN-Umfrage gaben 47 % der Republikaner und republikanisch orientierten registrierten Wähler an, Trump sei ihre erste Wahl für die Nominierung, wobei die Unterstützung für DeSantis bei 26 % liegt.

Cortes sagte, die Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten, die DeSantis als politische „Waffe“ verurteilt habe, hätten Trump einen komfortablen Vorsprung verschafft.

„In den ersten vier Staaten – die enorm wichtig sind – sind die Umfragen viel knapper. Wir sind eindeutig immer noch unten. Wir sind im zweistelligen Bereich gesunken. Wir haben Arbeit zu erledigen. Wir müssen Holz hacken“, sagte Cortes.

Die Gruppe Never Back Down unternahm am Montag keine Schritte, um sich von Cortes‘ Äußerungen zu distanzieren. Als eine Sprecherin um einen Kommentar gebeten wurde, kopierte Cortes die Nachricht von CNN und erläuterte seine ursprünglichen Punkte.

„Der ehemalige Präsident hat in zwei aufeinanderfolgenden Präsidentschaftszyklen debattiert, daher verfügt er natürlich über viel Erfahrung auf diesem Gebiet“, sagte Cortes in einer Nachricht an CNN. „Aber ich bin davon überzeugt, dass Gouverneur DeSantis die Erwartungen übertreffen und ein großes Publikum über sein erstaunliches Leben, seine politische Bilanz und seine erfolgreiche Agenda für die Präsidentschaft informieren wird.“

Während der Twitter-Spaces-Veranstaltung sagte Cortes, dass viele Amerikaner außerhalb Floridas DeSantis nicht kennen.

„Ich bin davon überzeugt, dass er, sobald wir seine Geschichte wirklich an die Öffentlichkeit bringen – und Gott sei Dank haben wir die Ressourcen dafür –, seinen Wahlkampf bereits mit rasender Geschwindigkeit führt – und ich denke, sobald wir das an die Öffentlichkeit bringen, bin ich der Meinung, dass es so ist.“ Wir werden diese Lücke schließen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich um ein Zwei-Mann-Rennen handelt“, sagte Cortes.

„Wenn wir uns nicht durchsetzen, werden wir Präsident Trump durch die Durchführung einer solchen Vorwahl besser machen. Ich glaube an wettbewerbsfähige, hart umkämpfte Vorwahlen“, fügte Cortes hinzu.