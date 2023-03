De Engelse hoofdcoach Steve Borthwick geeft toe dat het “pijnlijk” was om met 53-10 verpletterd te worden door Frankrijk; In de laatste wedstrijd van Engeland van de Six Nations nemen ze het op tegen een Iers team dat thuis speelt voor een Grand Slam, maar Borthwick zegt: “We zijn enthousiast over deze wedstrijd. We geloven in wat we proberen te doen”

Steve Borthwick zegt dat de zware nederlaag van Engeland tegen Frankrijk ‘pijnlijk’ was, maar gelooft dat het team hard heeft gewerkt voor een ‘verbeterde prestatie’



Na een pak slaag van 53-10 tegen Frankrijk afgelopen weekend in Twickenham, gaat Engeland deze zaterdag naar Dublin om het op te nemen tegen een Ierse ploeg die thuis speelt voor een Grand Slam.

Het is een ontmoedigende taak, maar de Engelse hoofdcoach Steve Borthwick beweerde dat het er een was waar zijn ploeg van genoot.

“Vanuit ons oogpunt zijn we enthousiast over dit spel. We geloven in wat we proberen te doen”, zei Borthwick voorafgaand aan hun laatste wedstrijd van de Six Nations.

De Engelse hoofdcoach Steve Borthwick heeft een selectie van 36 spelers geselecteerd voor hun Six Nations-finale tegen Ierland, terwijl ze proberen te herstellen van die vernederende 53-10 nederlaag tegen Frankrijk.

“We begrijpen dat we veel werk te doen hebben. We wisten dat tijdens de wedstrijd van vorige week en we zagen heel duidelijk dat ik voor de wedstrijd en na de wedstrijd heel openhartig was over het gat.

“We kijken ernaar uit om onze capaciteiten te testen tegen de nummer 1 van de wereld in wat zaterdag een heel spannende wedstrijd belooft te worden.”

Engeland heeft wijzigingen aangebracht in hun basisteam; een hamstringblessure van Ollie Lawrence zorgt ervoor dat Manu Tuilagi hem in het midden vervangt, terwijl David Ribbans Ollie Chessum vervangt, die ook geblesseerd is, op de tweede rij.

De laatste wedstrijd van Engeland in de Six Nations is tegen een Ierse ploeg die op jacht is naar een Grand Slam

Borthwick heeft Henry Arundell op de vleugel geselecteerd en heeft nu fly-half Marcus Smith laten vallen, met Owen Farrell die terugkeert.

“Wat betreft de verandering op 10: zoals altijd kies ik een team waarvan ik denk dat het het juiste team is voor de wedstrijd die we gaan spelen, het plan dat we in de wedstrijd willen brengen en tegen de specifieke tegenstander”, zei Borthwick. .

“Iedereen rond het team, spelers, coaches, iedereen van het managementteam vond het resultaat en de prestatie van vorige week pijnlijk. Het doet pijn. Ieder van ons heeft deze week samengewerkt om zaterdag beter te presteren.

“We gingen vorige week in met een plan en helaas konden we dat plan niet uitvoeren. Ik denk dat een deel daarvan aan onszelf te danken was. Een deel daarvan was te danken aan een heel goed Frans team. Nu weten we dat als we ingaan de wedstrijd van aanstaande zaterdag weten we dat we tegen een fantastisch team spelen.”

Borthwick gelooft dat zijn ploeg in staat is om te herstellen, zelfs tegen het Ierse kampioensteam thuis.

“Het is duidelijk dat de prestaties substantieel moeten verbeteren ten opzichte van vorige week en we weten dat we tegen de beste ploeg ter wereld spelen. Dus wat een manier om onszelf te testen in wat een fantastische sfeer gaat worden”, zei hij.

Het Engelse team van Steve Borthwick staat onder druk

“Ik denk duidelijk dat Ierland een zeer goed georganiseerde, geoefende ploeg is, we werken nu al een aantal seizoenen samen, dus we weten dat we heel goed zullen moeten zijn in alle aspecten van het spel om te kunnen concurreren en onszelf in positie te krijgen.” om de testwedstrijd te winnen.

“Onze taak was deze week om te blijven proberen onze ontwikkeling te versnellen. We hebben veel in te halen en we willen het versnellen.

“We zijn enthousiast over dit spel. We weten dat ze een heel goede ploeg zijn.”

Maar hij voegde eraan toe: “We hebben ook veel goede spelers in ons team.”