Steve Aoki ließ während der Entlassungen bei Amazon den Takt fallen

Wir haben erfahren, dass dies überhaupt dank der passiert New York Times‘ Karen Weise, die über die Aufführung getwittert kurz vor Schluss. Aber es scheint, dass das Konzert nicht gerade ein Geheimnis war, da das Instagram „amazonvestlife“ (das sich wie der Twitch-Kanal als „offizieller Account für Amazon-Mitarbeiter“ bezeichnet) am Mittwoch eine Geschichte mit Aoki veröffentlichte, um für die Show zu werben . Der DJ richtete ein Shoutout an „Amazonians“ und sagte, dass die Show auf Twitch gestreamt werden würde.

Aoki machte am Ende der Show ein Foto auf der Bühne. Screenshot von Jay Peters / The Vergine

Die am Mittwoch von Amazon SVP Dave Limp angekündigten Kürzungen betrafen die Geräte- und Serviceorganisation des Unternehmens, und Sprecherin Kristy Schmidt bezeichnete die Entlassungen gegenüber mir zuvor als einen sehr kleinen Prozentsatz des Teams. Aber diese Division ist nicht die einzige, die betroffen ist Vox berichtete, dass einige Mitarbeiter in der Personalabteilung des Unternehmens ein Übernahmeangebot erhalten haben. Die New York Times berichtete am Montag, dass Amazon plant, insgesamt etwa 10.000 Unternehmens- und Technologiemitarbeiter zu entlassen.