Steuerstrategie, die Verluste kompensieren kann – Anleger müssen jetzt handeln

Anleger könnten in diesem Winter in Sachen Steuern wachgerüttelt werden, aber das muss nicht sein.

Laut Ben Slavin von BNY Mellon ist es ein entscheidender Zeitpunkt, um verlustreiche Anlagen zu verkaufen, um die Kapitalgewinne zu reduzieren. Er warnt davor, dass es zu spät sein könnte, bis Januar oder Februar zu warten.

„Investoren in Investmentfonds werden eine ziemlich böse Überraschung erleben“, sagte der globale Leiter der ETFs des Unternehmens letzte Woche gegenüber „ETF Edge“ von CNBC. „Viele Investmentfondsgesellschaften haben bereits Schätzungen auf ihrer Website bereitgestellt, sodass Anleger einen Blick darauf werfen können, was ihre Erwartungen in Bezug auf die Kapitalgewinne sind und welche Art von Steuerrechnung sie am Ende erhalten werden Jahr.“

Da die wichtigsten Indizes für das Jahr niedriger waren, behauptet Slavin, dass die Strategie breite Anziehungskraft hat.

„Es geht nicht einfach nur darum, die Verluste zu ernten“, sagte er. „Es ist die richtige Zeit des Jahres, sich das Portfolio anzusehen, das man hat, und zu verstehen, wie man sich in diesen Märkten positioniert. Es ist ein zweischneidiges Schwert.“

Matt Bartolini von State Street Global Advisors sieht auch Vorteile für Investoren, die steuerliche Verluste ausgleichen und am Markt bleiben wollen.

„Sie besitzen einen Investmentfonds, der die breite Basis von US-Aktien abbildet. … Dieser Investmentfonds könnte aufgrund des mit dem Gesamtportfolio verbundenen Verlusts tatsächlich darauf ausgerichtet sein, eine große Kapitalgewinndividende zu zahlen“, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens im selben Segment. „Verkaufen Sie zu diesem Zeitpunkt diesen Investmentfonds und kaufen Sie dann einen zugehörigen ETF, damit Sie Ihr Marktengagement aufrechterhalten und diese Verluste in einigen dieser Bereiche auf dem Markt ernten können.“

Bartolini sagte, Anleger könnten auch breit angelegte ETFs verkaufen und in andere zurückkaufen, die einen ähnlichen Markt abdecken.

„Eine der Taktiken, die unserer Meinung nach in den Portfolios der Kunden zur Steuerverlusternte eingesetzt werden, besteht darin, einfach Ihre Kosten zu senken, ein kostengünstigeres Engagement einzugehen, einige Verluste zu ernten und diese Allokation in ein Marktengagement wie US-Aktien wie Schwellenländer beizubehalten Marktaktien“, sagte er.