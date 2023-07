Steuerrazzia gegen Schlagermove-Chef Frank Klingner

Noch vor wenigen Tagen beteiligten sich 400.000 Menschen am „Schlagermove“ im Kiez – und während am Sonntagmorgen alles aufgeräumt wurde, stand die Steuerfahndung vor der Tür von „Schlagermove“-Chef Frank Klingner: Razzia! Offenbar geht es um jahrelanges Betrügen.

Party, Party, Party: Am Samstag brach in Hamburg das Schlager-Fieber aus. Liter um Liter Bier wurde auf dem Heiligengeistfeld ausgeschenkt – und beim Bezahlen floss ein Teil des Geldes steuerfrei in die falschen Taschen, so die Vermutung der Ermittler.

Razzia bei „Schlagermove“-Chef

Wie der Veranstalter des „Schlagermove“, die „Hossa Hossa GmbH“, MOPO bestätigte, kam es zu einer Steuerfahndungsrazzia. „Alle analogen und digitalen Daten wurden direkt am Sonntag bekannt gegeben und eine uneingeschränkte Kooperationsbereitschaft zugesichert“, heißt es.

Die „Hossa Hossa GmbH“ hat ihren Sitz in Norderstedt – daher der Einsatz der Steuerfahnder aus Kiel. Das zuständige Finanzministerium in Schleswig-Holstein teilte MOPO mit, dass es aufgrund des Steuergeheimnisses keine Auskunft geben könne.

Im normalen Leben ist sie Ärztin: Sophie Behrens (35) ist mit Schlagern aufgewachsen. Deshalb liebt sie den Schlagermove und kommt jedes Jahr aus Lüneburg zum Feiern. Marius Roeer Im normalen Leben ist sie Ärztin: Sophie Behrens (35) ist mit Schlagern aufgewachsen. Deshalb liebt sie den Schlagermove und kommt jedes Jahr aus Lüneburg zum Feiern.

Der „Schlagermove“-Veranstalter hat auf Facebook und Instagram ein Statement veröffentlicht, in dem er sich an Fans, Partner und Sponsoren wendet: „In der Geschichte von Schlagermove waren wir immer offen für euch und (wir) werden dies auch in Zukunft tun!“

Razzia am Heiligengeistfeld, in Geschäfts- und Privaträumen

Demnach soll die Razzia unmittelbar nach dem „Schlagermove“ während des Abbaus auf dem Heiligengeistfeld sowie in Geschäfts- und Privaträumen stattgefunden haben.

Wie die „Bild“ berichtet, sollen Geldeinnahmen beim „Schlagermove“ schon seit mehreren Jahren nicht ordnungsgemäß versteuert worden sein. Er soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittler des schleswig-holsteinischen Finanzministeriums hätten bereits seit Längerem Hinweise darauf gehabt, dass Bargeld heimlich in Geheimtaschen verwaltet worden sei, schreibt die Zeitung.

Laut Frank Klingner sollten Einkünfte, die nicht ordnungsgemäß besteuert werden, besteuert werden Laut „Bild“ geht es vor allem um Bareinnahmen aus den Essens- und Getränkeständen auf dem Heiligengeistfeld. „Das Dumme ist, dass ich jetzt als Geschäftsführer dafür haftbar gemacht werde. Das können wir uns auf keinen Fall leisten“, sagte der „Schlagermove“-Chef der Zeitung.