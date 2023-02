Steueroasen und Strohmänner: Wie russische Oligarchen ihre Immobilien verstecken

Wirtschaftssanktionen gegen russische Oligarchen gibt es in Europa, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Aber viele von ihnen besitzen noch Immobilienvermögen in Deutschland. Da es in diesem Land leicht ist, Eigentum zu verschleiern, können sie unbehelligt weiter Geschäfte machen.

Polizisten und Steuerfahndungen durchsuchen im September eine Villa in Rottach-Egern am Tegernsee südlich von München. Beschlagnahmen Sie Gemälde, eine Weinsammlung, Schmuck und Computer. Gleichzeitig gibt es Razzien auf mehreren anderen Grundstücken. Die Aktion soll sich gegen den russisch-usbekischen Oligarchen Alisher Usmanov richten. Er ist einer der reichsten Russen und ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zum Zeitpunkt der Razzia stand die Villa leer. Usmanov soll vor langer Zeit in seine Heimat Usbekistan geflohen sein.

Der Vorwurf: Sanktionsverstoß, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Usmanov steht seit Ende Februar 2022 auf der EU-Sanktionsliste. Sein Vermögen wurde eingefroren. Ihm wird vorgeworfen, Wertgegenstände in Millionenhöhe nicht deklariert zu haben. „Konkret soll er, obwohl er auf der EU-Sanktionsliste steht, ein Sicherheitsunternehmen mit der Überwachung von Immobilien aus eingefrorenen Geldern bezahlt haben“, wurde Andrea Grape, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München, im Herbst zitiert.

Russische Oligarchen fühlen sich in Deutschland wohl. Nicht nur am Tegernsee. Denn es ist ziemlich einfach, in diesem Land Immobilien zu besitzen, ohne dass Ihr Name auftaucht.

Über 700 Unternehmen sind in Steueroasen registriert

Die deutschen Grundbücher werden gut und ordnungsgemäß geführt. „Wir wissen genau, wem jeder Quadratzentimeter in Deutschland gehört“, sagt Steffen Sebastian im ntv-Podcast „Wieder etwas gelernt“. Er ist Professor an der International Real Estate Business School am Institut für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg.

Steffen Sebastian ist Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung und stellvertretender Geschäftsführer des IREBS Instituts für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg. (Foto: Christian Buck)

Doch wer tatsächlich hinter den Eintragungen steckt, ist oft schwer herauszufinden: „Wenn das Grundbuch eine Gesellschaft enthält, die ihren Sitz im Ausland hat, dann ist es den deutschen Behörden in der Regel nicht möglich, mit Sicherheit festzustellen, wer tatsächlich Eigentümer ist der Immobilie“, erklärt Sebastian. Es gibt eine Zusammenarbeit mit den Steueroasen, aber sie ist schleppend.

Es gibt viele Möglichkeiten zu verschleiern, wem eigentlich ein Grundstück oder eine Liegenschaft in bester Lage gehört. Eine Möglichkeit besteht darin, Ihr Unternehmen in einem Steuerparadies zu registrieren. 774 Immobilienunternehmen in ganz Deutschland gehören Unternehmen mit Sitz auf Zypern, den Jungferninseln, den Kaimaninseln und den Marshallinseln. Das ergaben Daten von Creditreform, die die ARD auswertete. Vier von fünf dieser Unternehmen, 618, sind in Berlin zu finden.

„Wenn du Millionen verstecken willst, ist es jede Mühe wert“

„Eine Möglichkeit ist, dass man sich irgendwo in einer Steueroase einen Treuhänder sucht, und dieser Treuhänder dann eine Firma gründet, die wiederum eine Immobilie in Deutschland kauft“, erklärt Sebastian. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat noch mehr Unternehmen in Steueroasen ausgemacht, denn die Unternehmen operieren oft über ein komplexes und weit verzweigtes Firmengeflecht: Rund 15.000 bis 20.000 anonyme Briefkastenfirmen besitzen laut seiner Studie deutsche Immobilien.

Eigentlich sollte ein Transparenzregister in Deutschland gegen Geldwäsche helfen. Aber noch zu wenige Unternehmen haben dort die Daten ihrer eigentlichen Eigentümer eingetragen. Anfang Dezember fehlten noch Angaben zu etwa der Hälfte der Unternehmen.

Experte Sebastian betont, dass das Gesetz in vielen Fällen bereits greift, aber „wenn man ein paar 100 Millionen verstecken will, dann lohnt sich fast jeder Aufwand.“ In solchen Fällen sei es „sehr schwierig, das Gesetz tatsächlich durchzusetzen“. Es gilt eine Übergangsfrist bis Juni, danach kann das Bundesverwaltungsamt Bußgelder verhängen.

Immobilien gehören fiktiven Managern

Außerdem wird bei vielen Eigentümerkonstruktionen nur der deutsche Geschäftsführer als fiktive vertretungsberechtigte Person eingetragen. Dies macht es noch schwieriger, die tatsächlichen Eigentümer von Immobilien herauszufinden. „Im Immobilienmarkt ist es vielleicht jede 20. oder 30. Immobilie, die einem Schattenfinanzplatz-Akteur gehört“, sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit bei ntv. Deutschland muss sich mit anderen großen Ländern wie den USA zusammenschließen, um die Schattenfinanzplätze zu bekämpfen.

Auch die russischen Oligarchen verschleiern ihren Besitz in Deutschland über Netzwerke von Briefkastenfirmen. Alischer Usmanow etwa soll die Villa am Tegernsee über Strohleute auf der Steueroase Isle of Man zwischen Großbritannien und Irland gekauft haben. Seine in Hamburg beschlagnahmte und derzeit in Bremen liegende Luxusjacht „Dilbar“ soll Medienberichten zufolge einem Unternehmen auf den Kaimaninseln gehören. Usmanow hat für einige Unternehmen Familienmitglieder als Eigentümer eingetragen.

Ähnlich ging es dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch: Kurz vor dem Ukraine-Krieg soll er seinen Kindern Vermögen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar übertragen haben.

Kein zentrales Liegenschaftsregister in Deutschland

Experten gehen von geschätzten 20 bis 50 Milliarden Euro russischer Vermögenswerte in Deutschland aus. Bisher wurden jedoch nur rund 5 Milliarden Euro beschlagnahmt.

Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II mache es etwas einfacher, die Immobilien und Unternehmensbeteiligungen der Oligarchen zu identifizieren, sagt Immobilienexperte Steffen Sebastian. „Aber das ist immer eine individuelle Anfrage bei den jeweiligen Banken und den jeweiligen Grundbüchern.“ Welche Vermögenswerte, Konten und Liegenschaften den sanktionierten Personen gehören, ist nicht einfach zu sagen.

In Deutschland gibt es kein zentrales Grundbuchamt, sondern viele kleine, die jeweils beim Amtsgericht angesiedelt sind. Das macht es kompliziert herauszufinden, wem welche Immobilie gehört. „Wenn ein Unternehmen eingetragen ist und die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse verschleiert werden, ist man schnell am Ende“, sagt Schneider. Mit Hilfe von Gesetzen müsse es möglich sein, mehr Transparenz zu schaffen, erklärt Immobilienexperte Sebastian. In anderen Ländern ist es einfacher. In England oder Italien können Sie Grundbuchdaten online abfragen.

Italiens Finanzpolizei als Vorbild

Die Gesetze sind da, aber das Aufspüren der Vermögenswerte der Oligarchen in Deutschland bleibt schwierig. Was fehlt, ist eine Finanzpolizei – wie in Italien, fordert die Gewerkschaft der Polizei. Sie könnten verdächtige Vermögenswerte wie Luxusyachten viel schneller finden und beschlagnahmen. Der Zollfahndungsdienst könnte in eine solche Behörde umgewandelt werden.

Finanzminister Christian Lindner plant ein Bundeskriminalamt für Finanzen als neue Behörde gegen Geldwäsche. Experten sagen jedoch, dass es Jahre dauern kann, bis es einsatzbereit ist. Für Steffen Sebastian ist klar, dass Detektivarbeit notwendig ist, um verschleierte Identitäten aufzudecken: „Wenn man es mit krimineller Energie zu tun hat, Eigentum zu verschleiern, um Sanktionen zu verhindern, dann muss man mit krimineller Energie dagegenhalten.“ Das ist eine Aufgabe der Polizei, vielleicht sogar der Geheimdienste. „Damit ist die klassische Autorität ohnehin überfordert.“

Bis dahin bleibt es eine mühselige Sisyphusarbeit, die tatsächlichen Eigentümer von Immobilien herauszufinden. Und nur dann können anwendbare Sanktionen greifen.