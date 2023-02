Steuern: Bürgergeld: Freibeträge werden erhöht (nd-aktuell.de)

Grundfreibeträge werden erhoben. Der Grundfreibetrag im Einkommensteuergesetz wird im Jahr 2023 um 561 Euro auf 10.908 Euro erhöht. Damit soll das Existenzminimum wegen der hohen Inflation steuerfrei werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass Alleinstehende erst ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 10.908 Euro pro Jahr Einkommensteuer zahlen müssen. Für Ehepaare oder eingetragene Lebenspartner verdoppelt sich der Betrag auf 21.816 Euro. Zudem werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs geändert. Ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 62.810 Euro (bisher: 58.597 Euro) gilt der bisherige Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 277.826 Euro gilt der sogenannte Balkonsteuersatz von 45 Prozent. Bei gemeinsamer Veranlagung der Ehegatten verdoppeln sich die jeweiligen Beträge.

der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende steigt um 252 Euro auf 4260 Euro im Jahr 2023. die Ausbildungsvergütung, an Eltern, deren volljähriges Kind studiert oder eine Ausbildung macht und im Ausland lebt, wird von 924 auf 1200 Euro angehoben.

der Kindergeld für 2023 wird er um 404 Euro auf 6024 Euro erhöht. Für 2024 ist eine weitere Erhöhung um 360 Euro auf insgesamt 6384 Euro geplant. Zusätzlich zum Kinderfreibetrag steht jedem Elternteil ein Freibetrag in Höhe von 1464 Euro für den Betreuungs- und Erziehungs- bzw. Ausbildungsbedarf des Kindes zu. Dieser Betrag ändert sich nicht. Im Jahr 2023 beträgt der Kinderfreibetrag inklusive Pflege-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf 8952 Euro und im Jahr 2024 9312 Euro.

Dass Kindesunterhalt zum 1. Januar 2023 erhöht. Es ist die größte Kindergelderhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik. 2023 gibt es eine einheitliche monatliche staatliche Förderung von 250 Euro pro Kind. Das Kindergeld beträgt derzeit 219 Euro für das erste und zweite Kind. Für das dritte Kind sind es 225 Euro. Für das vierte und jedes weitere Kind sind es bereits 250 Euro. Im neuen Jahr erhalten Familien für das erste und zweite Kind monatlich 31 Euro mehr, für das dritte Kind 25 Euro mehr.

Rentenausgaben ab 2023 kann das Alter in der Einkommensteuererklärung in vollem Umfang als steuermindernde Sonderausgaben geltend gemacht werden. Bisher war nur eine anteilige Berücksichtigung dieser Aufwendungen möglich. Langfristig soll durch diese Regelung eine Doppelbesteuerung von Renten vermieden werden. Mit dieser Änderung wird der bisher erst ab 2025 vorgesehene vollständige Sonderausgabenabzug um zwei Jahre auf 2023 vorgezogen. Damit steigen die als Sonderausgaben abzugsfähigen Pensionsaufwendungen ab 2023 um 4 Prozent 2 Prozent im Jahr 2024. Das führt zu einer spürbaren Entlastung für alle Bürger mit entsprechenden Rentenausgaben in den Jahren 2023 und 2024. Jetzt fehlt nur noch die langsamere Erhöhung des steuerpflichtigen Anteils der umstrittenen Rentenbesteuerung.

Die bisher nur für einen begrenzten Zeitraum gültig Homeoffice-Flatrate wird durch eine unbefristet gültige Regelung ersetzt. Das heißt, ab 2023 gilt diese Pauschale zeitlich unbegrenzt für alle Fälle der gewerblichen und beruflichen Tätigkeit im Haushalt. Demnach können sowohl Arbeitnehmer als auch Selbständige oder Gewerbetreibende bis zu 210 Tage von zu Hause aus arbeiten und so bis zu 1260 Euro im Jahr steuerlich geltend machen. Bisher war die Flatrate auf maximal 120 Tage und damit 600 Euro begrenzt. Auch die Pauschale zählt zu den Werbungskosten, für die ohnehin allen Steuerpflichtigen 1230 Euro in Rechnung gestellt werden. Die Homeoffice-Flatrate setzt kein Homeoffice voraus.

der Flatrate für das Homeoffice wird ab 2023 angepasst. Arbeitnehmer, Selbstständige oder Gewerbetreibende, die ein Homeoffice nutzen und keinen anderen festen Arbeitsplatz zur Verfügung haben, können ihre Aufwendungen weiterhin als Betriebsausgaben oder Werbungskosten von der Steuer absetzen. Der bisherige Höchstbetrag wird ohne Nachweis in eine Jahrespauschale von 1260 Euro umgerechnet. Dadurch müssen die zahlreichen Einzelausgaben nicht mehr ermittelt und geprüft werden. Steht das heimische Büro im Mittelpunkt aller betrieblichen und beruflichen Tätigkeiten und steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, können Steuerpflichtige aus Vereinfachungsgründen nun zwischen der Beantragung der tatsächlichen Kosten und der Jahrespauschale von 1260 Euro wählen.

der Mitarbeiterpauschale steigt um 30 Euro und damit von 1200 auf 1230 Euro.

Es wird auch angehoben Sparergeld. Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 erhöht sich der Freibetrag von 801 Euro für Ledige und 1.602 Euro für Ehepaare und Lebenspartner auf 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro. Dank Sparabzug bleiben Kapitalerträge bis zu den angegebenen Beträgen steuerfrei.

Erstmals seit der teilweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlag der entsprechende Freibetrag erhöht sich bei Zusammenveranlagung von bisher 16.956 Euro auf 17.543 Euro bzw. von bisher 33.912 Euro auf 35.086 Euro.

Die einmalige Aktion gilt bereits ab Oktober 2022 Inflationsausgleichsprämie für Arbeitnehmer, bei einer freiwilligen Beitragszahlung des Arbeitgebers bis zu 3.000 Euro handelt es sich um einen Freibetrag. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die Leistung zusätzlich zum bereits geschuldeten Gehalt gewährt wird. Mit der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie haben Arbeitgeber die Möglichkeit, im gesamten Zeitraum vom 26.10.2022 bis 31.12.2024 maximal 3.000 Euro steuerfrei an Arbeitnehmer auszuzahlen.

Die Sonderregelung für die ermäßigter Umsatzsteuersatz 7 Prozent in der Gastronomie bleiben bis Ende 2023 bestehen, unabhängig davon, ob das Essen zum Mitnehmen oder zum Essen vor Ort ist.

der Tabaksteuer für Zigaretten und Feinschnitt wird in vier Stufen über einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend im Jahr 2022, bis 2026 erhöht. Ab dem 1. Januar 2023 erhöht sich die Tabaksteuer für eine Packung mit 20 Zigaretten um durchschnittlich 18 Cent. Die Steuererhöhung gilt auch für (Wasser-)Pfeifentabak.