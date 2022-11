Steuergesetz geht an Kongress: Schlag in letzter Minute könnte Trump zum Verlierer machen

Es ist das Ende eines jahrelangen Streits: Der Oberste Gerichtshof der USA erlaubt den Demokraten im Kongress, die Steuerunterlagen von Ex-Präsident Trump einzusehen. Er nimmt eine Niederlage hin, die ihm noch gefährlich werden könnte.

Wenn Donald Trump wütend wird, wirft er manchmal sein Mittagessen gegen die Wand – und jetzt hat er wieder Grund dazu. Der Oberste Gerichtshof der USA erlaubt den Hausdemokraten ausdrücklich, ihre Steuerunterlagen einzusehen. Dies ist das Ende eines jahrelangen Kampfes der Anwälte, eines Kampfes der Demokraten gegen Trump.

Rückblende ins Jahr 2016: Kandidat Trump weigert sich im Wahlkampf, seine Steuerunterlagen öffentlich zu machen. Es ist keine Pflicht, aber eine gute Tradition: Wer ins Weiße Haus will, öffnet als vertrauensbildende Maßnahme vorher die Bücher. Auch die damals öffentlich bekannten Steuerunterlagen zeigten, dass er in manchen Jahren keine Bundessteuern bezahlt hatte. Als ihm die Demokratin Hillary Clinton das in einem TV-Duell vorwarf, sagte er nur: „Das zeigt, wie schlau ich bin.“

Aber Trumps Weigerung roch von Anfang an verdächtig. Wer nichts zu verbergen hat, sollte auch nichts zu befürchten haben. Nachdem die Demokraten 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen hatten, versuchten sie, an die Dokumente zu kommen. Trump schickte seine Anwälte. Sie blockierten, bremsten und bremsten, wo sie konnten. Bis jetzt.

Die Zeit wird knapp

Die Demokraten feiern einen Last-Minute-Erfolg und müssen nun mithalten. Sie haben nur wenige Wochen Zeit, um die Unterlagen zu studieren. Anfang Januar tagt der neu gewählte Kongress. Da die Republikaner dann eine Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, könnten sie die Steuernachweispflicht zurückziehen. Trump würde auf seinen Geheimnissen sitzen bleiben. Konkret wurden nun die vier Jahre seiner Präsidentschaft sowie das Jahr davor und danach veröffentlicht. Jetzt besteht die Chance, dass es einen offiziellen Bericht darüber gibt.

Das wirft die Frage auf, wie sehr Trump bei seiner Steuererklärung geschummelt hat. Seine Firma steht bereits in New York vor Gericht. Der Vorwurf: Der Immobilienunternehmer Trump soll sich je nach Bedarf arm (um Steuern zu sparen) oder reich (um mehr Kredite zu bekommen) gezählt haben.

Ein Beispiel dafür könnte seine Steuererklärung von 1995 sein, die die New York Times vor sechs Jahren veröffentlichte. Darin meldete er einen Verlust von 916 Millionen Dollar. Dem Bericht zufolge hätte dies dazu führen können, dass der Unternehmer für die folgenden 18 Jahre keine Steuern zahlt.

Es müssen nicht nur Beweise für Tricks sein, die Trump schaden könnten, sondern vielleicht auch solche Verlustmeldungen. Trumps Ansehen basiert auf seinem Reichtum und Erfolg, dass er ein Milliardär ist, ein Gewinner. Würden die Unterlagen zeigen, dass der Konkursgeier tatsächlich ständig über ihm kreiste, würde diese Aura zusammenbrechen. Trump wäre dort als das, was er am meisten verachtet: als Verlierer.

Verschiedene Eingriffe am Hals

Seine Leute sagen inzwischen, was sie immer sagen. Dass es hier nur um Parteipolitik geht, dass die Demokraten Trump ins Visier nehmen. Damit könnten sie sogar recht haben. Anders sieht es in zahlreichen anderen Verfahren aus, die Trump zu bewältigen hat. Zum Beispiel in dem erwähnten Steuerprozess in New York, aber auch in den geheimen Dokumenten, die er aus dem Weißen Haus auf seinen Landsitz in Florida brachte. Dann ist da noch die Untersuchung des Kongresssturms vom 6. Januar 2021 oder seiner Versuche, die Präsidentschaftswahlen 2020 in Georgia zu beeinflussen. Einige sagen, Trump wolle nur wieder Präsident werden, um gegen alle möglichen Klagen immun zu sein.

Laut Larry Hogan, dem ehemaligen Gouverneur von Maryland, ist Trump immer noch ein 800-Pfund-Gorilla. Der gemäßigte Republikaner meinte, der Ex-Präsident sei immer noch das Schwergewicht seiner Partei. Aber Trump hat jetzt drei Wahlen verloren – die für die Präsidentschaft 2020, die anschließende Stichwahl im Senat von Georgia und die Kongresswahlen in diesem November. Und er, Hogan, war es leid zu verlieren.

Peinliche Steuerbescheide werden Trump wohl nicht den finalen Aufwärtshaken verschaffen. Für solche Vorhersagen wurde er zu oft für politisch tot erklärt. Seine Basis wird ihm sowieso alles verzeihen, wenn sie es überhaupt bemerkt. Kritischeren Republikanern und Unabhängigen könnte er aber noch ein paar Prozentpunkte entziehen, die er im Rennen um das Weiße Haus dringend braucht. Grund genug also, das Mittagessen mal wieder gegen die Wand zu schmeißen.