Status: 30.09.2024 19:46 Uhr Het Bundesamt voor kartografie en geodäsie en de minister van Buitenlandse Zaken Tobias Goldschmidt heeft een advieskaart voor het Starkregengefahrt in het land gepubliceerd. Damit zou bijzonder welkom kunnen zijn in de omgeving.

Zware regenval veroorzaakt ook in Sleeswijk-Holstein zware regenval. In Wedel (Kreis Pinneberg) heeft het Duitse Federale Bureau voor Kaarten en Geometrie (BKG) zich onlangs aangesloten bij minister van Milieu Tobias Goldschmidt (Grüne) Hinweiskarte für Starkregengefahr in Sleeswijk-Holstein veröffentlicht. Afhankelijk van de kaart kan de regio worden geïdentificeerd en zal het sterke regenwoud worden verbeterd, aldus Goldschmidt.

Dit is belangrijk voor particulieren, dus het besluitvormingsproces is belangrijk voor de bescherming van de gebouwen of basisconstructies, als gevolg van de bouwwerkzaamheden of veranderingen, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Met de Hinweis-Karte kunt u ook in de toekomst aan uw verwachtingen voldoen. Online is beschikbaar vanuit het buitenland een lijst met Vorsorgemaßnahmen en een Checklist voor de ernst van een val.

Hinweiskarte met informatie en informatie





De digitale Hinweiskarte houdt van drie informatie: wie het water op maximale snelheid kan gebruiken, in welke richting ze zullen bewegen en wie snel kan bewegen – en met zwarte flächendeckend voor heel Sleeswijk-Holstein, vlakbij het platteland. Ben op de hoogte van de kaartinformatie die nu op de kaart staat. Tijdens uw bezoek is de Kartendienst niet beschikbaar; de website in de browser blijft geopend.

Basis voor deze regenbuien in twee seizoenen: De regenbuien en de regenbuien in extreme omstandigheden, zowel in de binnenhelft van een raam met 10 cm water als een kubieke meter val.

Zie de kaart van het land Leitfaden „Starkregenriskmanagement in Sleeswijk-Holstein“ wordt duidelijk. Vergeet de informatie en de hulpmiddelen voor uw gemeenschappen in Starkregenvorsorge niet.

BKG: „Hinweiskarte in akuten Katastrofenlagen wertvoll“

De BKG is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die in de Bundesländern worden uitgevoerd met een algemeen gezondheidsvoordeel. „Met de resultaten van de beoordeling van Sleeswijk-Holstein zullen we in het reine komen met onze toekomst, wat zal worden weerspiegeld in de resultaten, die aanwezig zullen zijn en in de toekomst volledig zullen worden gerealiseerd“, aldus Paul Becker, voorzitter van de BKG.

