Een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter trof zaterdag het zuiden van Ecuador en het noorden van Peru om 12:12 uur lokale tijd (1712 UTC/GMT), waarbij ten minste 13 mensen om het leven kwamen.

Het epicentrum van de aardbeving lag ongeveer 80 kilometer ten zuiden van de op een na grootste stad van Ecuador, Guayaquil, en bijna 10 kilometer van de stad Balao in de provincie Guayas.

Andere steden, waaronder Quito, Manabi en Manta, voelden trillingen.

Guillermo Lasso, de president van Ecuador, zei dat de situatie “alarm veroorzaakte bij de bevolking”. In een tweet vroeg hij mensen kalm te blijven.

Lasso zei dat hij van plan was zaterdag naar El Oro te reizen.

Wat weten we tot nu toe?

De secretaris van Risk Management, Christian Torres, zei in een interview op de Ecuadoriaanse radio dat 11 mensen stierven in El Oro, de kuststaat, en één in de bergachtige staat Azuay.

Het slachtoffer in Cuenca, in de Andesgemeenschap van Azuay, reed in een voertuig toen hij werd verpletterd door puin van een woongebouw, zei Torres.

In de stad Machala stortte een huis met twee verdiepingen in waarbij een onbekend aantal mensen vastzat.

Het noodhulpbureau van Ecuador zei dat brandweerlieden aan het werk waren om degenen die vastzaten te redden. De nationale politie van het land was aan het werk om de schade op te nemen.

Stroom- en telefoonlijnen waren beide naar verluidt op sommige plaatsen uitgevallen, waardoor het werk van hulpdiensten des te gevaarlijker werd.

Drie tunnels werden gesloten in Guayaquil, een stad met drie miljoen inwoners. Mensen verzamelden zich op straat na de aardbeving en er waren veel objecten die in hun huizen vielen.

Er vielen geen doden of gewonden in het noorden van Peru, hoewel de oude muren van een legerkazerne instortten in de noordelijke regio van Tumbes.

In 2016 kwamen 600 mensen om bij een aardbeving in Ecuador.

De Ecuadoriaanse marine sloot het risico van een tsunami uit.

Het natuurparadijs van de Galapagos Eilanden redden Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

ar/sms (AFP, AP, Reuters)