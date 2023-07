Dabei bleibt es vorerst: In Deutschland lassen gesetzliche Regelungen zur Sterbehilfe noch auf sich warten. Der Bundestag konnte sich am Donnerstag auf keinen der beiden Gesetzesvorschläge einigen. Doch wie gehen andere Länder mit diesem heiklen Thema um?

Seit Jahren, in Deutschland kämpfte mit den Vorschriften zur Sterbehilfe. Am Donnerstag scheiterten zwei zu diesem Zweck im Bundestag vorgelegte Gesetzentwürfe an der Mehrheit. In naher Zukunft könnten neue Vorschläge erarbeitet werden – Sterbehilfeangebote sind aber auch ohne rechtlichen Rahmen weiterhin rechtlich möglich. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast machte deutlich, dass sie in dieser Wahlperiode keinen weiteren Anlauf erwarte. Ihr FDP-Kollege Benjamin Strasser sagte, man werde mit etwas Abstand darüber diskutieren, ob und wie für einen Neuanfang.

Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland strafbar



Derzeit ist aktive Sterbehilfe hierzulande eine strafbare Handlung. Der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen ist jedoch zulässig, wenn dies dem Willen des Patienten entspricht, ebenso wie die indirekte Sterbehilfe. Davon spricht man, wenn es darum geht, die Schmerzen eines Patienten zu lindern und die entsprechenden Medikamente dazu führen, dass er früher stirbt. Auch Beihilfe zur Selbsttötung ist nicht strafbar – sie kann in der Beschaffung oder Bereitstellung einer tödlichen Substanz bestehen, die der Sterbehilfe dient geduldig nimmt sich jedoch selbst.

Allein im Jahr 2021 haben in Deutschland tätige Euthanasie-Organisationen bei fast 350 Suiziden geholfen, heißt es unter anderem in einem Anfang 2022 vorgelegten Bericht der Deutschen Gesellschaft für Sterbehilfe (DGHS).

Wie sind die Erfahrungen in anderen Ländern wie der Schweiz und den Niederlandewo aktive Sterbehilfe schon länger erlaubt ist?

Die Niederlande waren die ersten weltweit, die Sterbehilfe legalisierten



Im Schweiz Die Zahl der Fälle von Sterbehilfe steigt seit mehreren Jahren stark an, sagt Markus Zimmermann von der Universität Freiburg (Schweiz). Vergleichbar ist die Entwicklung in Belgien und den Niederlanden. Derzeit gibt es in der Schweiz jährlich rund 1300 Fälle, die Todesfälle von Sterbewilligen aus dem Ausland nicht mitgerechnet.

„Meiner Meinung nach wird in der Diskussion in Deutschland viel zu wenig, ja gar nicht über die helfenden Menschen und ihre Beweggründe gesprochen“, erklärt Ethikprofessor Zimmermann. Aus ethischer Sicht ist dies jedoch der entscheidende Punkt, wenn man die Sterbehilfe grundsätzlich akzeptiert. „Handelt die Person aus Mitgefühl, Fürsorge, Geldverdienen oder aus anderen Gründen?“ Eine Suizidhilfe kann nicht nach einer Stunde Diskussion wie am Fließband geleistet werden. Wenn Sterbehilfe wie in den Niederlanden zu einer medizinischen Dienstleistung wird, wäre das für die Ärzteschaft prekär.

Die Niederlande waren vor mehr als 20 Jahren das erste Land der Welt, das Tötungen auf Verlangen erlaubte. Dort können Ärzte unter bestimmten Voraussetzungen auf Wunsch das Leben beenden oder bei der Selbsttötung behilflich sein. Laut dem sogenannten RTE-Bericht wurden im Jahr 2003 1.885 Fälle gezählt, im Jahr 2013 waren es bereits 4.829. Für das Jahr 2021 wurden 7.666 Fälle von Euthanasie registriert – was den Angaben zufolge 4,5 Prozent aller Todesfälle in den Niederlanden in diesem Jahr entsprach. Dort ist Sterbehilfe für Kinder ab zwölf Jahren möglich.

In Belgien gibt es keine Altersgrenze für Sterbehilfe



Noch liberaler ist das Sterbehilfegesetz in Belgien: 2014 wurde die Altersgrenze hier komplett abgeschafft. Laut einer Studie des Landes aus dem Jahr 2015 ist nicht nur die Zahl der Anträge auf Sterbehilfe von 2007 bis 2013 deutlich gestiegen, sondern auch die Zahl der Genehmigungen – ein Ergebnis, das Kritiker als Beweis dafür sehen, dass das Angebot die Nachfrage schafft.

Darüber hinaus stieg der Anteil älterer Menschen im Allgemeinen und der Bewohner von Altenheimen. In den Niederlanden gibt es beispielsweise bereits Bestrebungen, Sterbehilfe für ältere Menschen zu ermöglichen, die zwar nicht todkrank sind, aber keinen Lebenswillen mehr haben. Laut einer Studie des örtlichen Gesundheitsministeriums sind die meisten Menschen mit einem solchen Wunsch Frauen, und viele von ihnen sind schlecht ausgebildet. Zu den genannten Faktoren gehörten das Gefühl, anderen zur Last zu fallen, Einsamkeit und Geldsorgen. Bei der Hälfte der Befragten schwankte der Todeswunsch, teilweise abhängig von der Jahreszeit.

Schweiz: Die Lobby der Sterbehilfevereine wächst



Was in Sterbehilfevorschriften vermieden werden muss, aber durch kein Gesetz der Welt verhindert werden kann, ist eine „politisch initiierte, schleichende, systematische, gewerbsmäßige Sterbehilfe, die trotz gesetzlicher Beschränkungen allein durch das Werbeangebot ausgelöst werden kann und in eine“ geraten kann Automatismus“, sagt Christine Bartsch von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Es sollte nicht passieren, dass Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, um keine Belastung zu sein oder unnötige Kosten zu verursachen.

In der Schweiz sei die Lobby der Sterbehilfevereine bereits riesig, erklärt Bartsch, Professor für Rechtsmedizin. Die Verbände würden eine Gesetzesinitiative nach der anderen einbringen, um ihr Geschäft auf möglichst viele Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Hospize ausweiten zu können. „Wenn diesen Vereinen erst einmal die Türen und Tore geöffnet sind, gibt es aus unserer Forschungsperspektive eigentlich kein Halten mehr und vor allem keine Kontrolle mehr.“

In Deutschland gilt es zu klären, wer Sterbehilfe leisten darf, wie diese konkret aussehen soll, was sie kosten darf und wer diese Kosten trägt. Handelt es sich um medizinische Berufsgruppen oder unbekannte Vereinsspieler mit geschäftlicher Tätigkeit und hoher Fallvergütung? Soll die Sterbehilfe eine Krankenversicherungsleistung werden oder eine Privatsache bleiben? „Das sind definitiv die wichtigsten Fragen.“

Eine Neuregelung ist in Deutschland nötig, weil das Bundesverfassungsgericht 2020 ein seit 2015 bestehendes Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben hat. Es sah darin das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzt. „Geschäftsmäßig“ bezieht sich nicht auf einen finanziellen Aspekt, sondern bedeutet „auf Wiederholbarkeit ausgelegt“. Das Urteil öffnete eine Tür für organisierte Angebote.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hatte im Vorfeld der Abstimmung am Donnerstag für eine Kultur der Lebensbejahung und der gegenseitigen Fürsorge geworben. „Als Gesellschaft müssen wir dafür sorgen, dass keine Situation entsteht, in der ein älterer oder kranker Mensch oder ein Mensch in einer existenziellen Krise statt ausreichender und angemessener Rahmenbedingungen eine gute Infrastruktur der Suizidhilfe vorfindet, um vertrauensvoll in die Pflege gehen zu können“, sagte er der Bischof.

Annette Stein

DPA