Allison Holker toont dankbaarheid in een moeilijke tijd.

De 35-jarige deelde een videoboodschap met fans die haar en haar familie na haar man liefde en steun hebben gestuurd Stephen “tWitch” baas stierf door zelfmoord op 40-jarige leeftijd.

“Het was erg uitdagend en emotioneel, maar jullie hebben ons zoveel hoop en inspiratie gebracht door verhalen, herinneringen en verschillende manieren waarop Stephen je leven heeft beïnvloed te delen”, merkte Holker op in de clip, die ze op haar Instagram plaatste op 2 februari. 18. “En het heeft ons zoveel hoop en inspiratie gebracht. Hij was iemand die gewoon mooi was en hij leefde zijn leven vanuit liefde.”

Holker, die kinderen deelt Weslie Fowler14, Maddox Laurel Boss6, en Zaia Boss3, met de overleden choreograaf, merkte op dat ze de geest van Boss levend zullen houden terwijl ze verder gaan.

“Mijn familie en ik hebben altijd gezegd dat we ervoor wilden zorgen dat ons doel werd waargemaakt door mensen vreugde te brengen, vreugde bij mensen thuis door middel van dans of liefde,” zei ze. “Dat zal voor ons niet veranderen. Het zal een beetje anders aanvoelen, maar we weten dat dat ons doel is en dat zullen we tot op de dag van vandaag blijven doen.”