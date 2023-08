CNN

—



Stephen Amell erläutert seine Kommentare zum aktuellen Schauspielerstreik.

Amell, die durch „Arrow“ berühmt wurde und derzeit in „Heels“ auf Starz mitspielt, wurde am Wochenende während eines Auftritts auf der Galaxycon in Raleigh, North Carolina, nach dem Streik der Schauspieler gefragt.

„Ich unterstütze meine Gewerkschaft, das tue ich, und ich stehe an ihrer Seite“, sagte Amell sagte in einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde. „Aber ich unterstütze Streiks nicht. Ich tu nicht.“

Er fügte hinzu: „Ich denke, dass es sich um eine reduzierende Verhandlungstaktik handelt, und ich finde das Ganze unglaublich frustrierend.“

„Und ich denke, dass die Denkweise, die Shows betrifft, wie die Show, in der ich dabei bin, gestern Abend Premiere hatte“, sagte er und bezog sich dabei auf seine Serie „Heels“. „Ich glaube, es ist kurzsichtig.“

Anschließend präzisierte Amell seine Bemerkungen in einer am Dienstag auf Instagram geteilten Erklärung.

„Verständlicherweise gab es viele Reaktionen auf die Kommentare, die ich an diesem Wochenende zu unserem Streik gemacht habe“, begann sein Beitrag. „Um sicherzustellen, dass es keine Missverständnisse über meine Gedanken und Absichten gibt, gebe ich das, was ich tatsächlich gesagt habe, und stelle Klarheit/Kontext dar, um sicherzustellen, dass meine Gefühle nicht unbeabsichtigt falsch interpretiert werden. Wir alle wissen, dass Zitate aus dem Zusammenhang gerissen werden können, und ich habe zu großen Respekt vor meinen Gewerkschaftskollegen, als dass ich den Sachverhalt nicht klarstellen würde.“

Amell erläuterte dann weiter seine Position zum Streik.

„Ich verstehe grundsätzlich, warum wir hier sind. „Dass ich das Wort ‚Unterstützung‘ spontan verwende, steht eindeutig im Widerspruch zu meinen wahren Gefühlen und meiner nachdrücklichen Aussage, dass ich hinter meiner Gewerkschaft stehe“, schrieb er. „Natürlich mag ich es nicht zu streiken. Niemand tut. Aber wir müssen tun, was wir tun müssen.“

Als er den Streik als „reduzierende Verhandlungstaktik“ bezeichnete, empfand er es als „frustrierend“. Amell schrieb: „Ich fühle mich, aber ich glaube sicherlich nicht, dass diese Probleme einfach sind.“

„Unsere Führung hat eine unglaublich komplizierte Aufgabe und ich bin dankbar für alles, was sie tut“, fuhr er in seiner Erklärung fort. „Aus intellektueller Sicht verstehe ich, warum wir streiken, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auf vielen Ebenen für alle Beteiligten emotional frustrierend ist.“

SAG-AFTRA vertritt etwa 160.000 Menschen, die derzeit gegen große Film- und Fernsehstudios wegen Vertragsbedingungen im Zusammenhang mit Entschädigungen, Schutz vor künstlicher Intelligenz und anderen Themen streiken.

Der Streik begann am 14. Juli. Die Schriftsteller der Branche streiken seit dem 2. Mai.

CNN hat Vertreter von SAG-AFTRA und Amell um weitere Kommentare gebeten.