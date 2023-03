CNN

Keer op keer heeft Steph Curry zijn kwaliteit bewezen en een plek veroverd tussen de groten van de sport.

En dat deed hij zaterdag opnieuw, scoorde 22 punten in het vierde kwartaal en overuren om een ​​125-116 overwinning voor de Golden State Warriors op de Milwaukee Bucks te bezegelen.

“Steph is onbevreesd”, zei Warriors-coach Steve Kerr na afloop tegen verslaggevers. “Het maakt niet uit of er een trage start is of dat hij niet veel heeft gehad, hij kan op elk moment ontbranden.”

Met nog 1:51 te gaan in de vierde en Golden State met een achterstand van acht, maakte Curry een 24-voet driepunter, gevolgd door nog eens drie 40 seconden later om er een tweepuntsspel van te maken.

Hij bracht de wedstrijd kort daarna gelijk, maar de Bucks heroverden de leiding via Jrue Holiday’s eigen driepunter.

Toch was Curry nog niet helemaal klaar.

Nadat hij nog een driepunter had leeggemaakt om de wedstrijd opnieuw in evenwicht te brengen met nog 19 seconden te gaan, blokkeerde hij een schijnbaar zekere lay-up om de wedstrijd in verlenging te sturen.

“Als je een paar grote schoten langs het traject maakt en je dan in een positie komt om aan de andere kant te spelen, denk ik dat dat iedereen een goede boost geeft”, vertelde Curry na de wedstrijd aan verslaggevers.

“Ik denk dat ik daar meer complimenten over heb gekregen in de kleedkamer dan elk schot dat ik vanavond heb gemaakt.”

Vervolgens trok Golden State zich in de verlenging terug en behaalde een cruciale overwinning om de reeks van drie verloren wedstrijden te doorbreken.

De Warriors hadden halverwege de derde een voorsprong van 13 punten opgebouwd voordat de Bucks zich verzamelden om vroeg in de vierde de leiding te nemen.

“Kampioenschapsdingen”, antwoordde Kerr toen hem werd gevraagd naar het einde van de wedstrijd.

“Dat is het team dat vier titels heeft gewonnen. Ze weten hoe ze het moeten doen. Ze hebben het vanavond voor elkaar gekregen tegen waarschijnlijk het beste team in de competitie.”

Curry eindigde de wedstrijd met 36 punten, terwijl Klay Thompson 22 punten bijdroeg en Donte DiVincenzo 20 punten en 10 rebounds toevoegde.