Stemme S12, de vliegende metamorfose van motorzweefvliegtuig en zweefvliegtuig

Een vliegtuig uit Stemme is de symbiose van een motor en een krachtig zweefvliegtuig. Met ongeveer een half miljoen euro is het vliegtuig niet bepaald goedkoop, maar het biedt onverslaanbare voordelen.

Tijdens een gemotoriseerde vlucht kun je rustig zoeken naar de juiste opwaartse stroming en lijwaartse golven om te kunnen klimmen. Dan kan de Stemme zonder motor op voldoende hoogte varen. PD

Het duurt slechts ongeveer 20 seconden voordat het gemotoriseerde vliegtuig verandert in een krachtig zweefvliegtuig. En dat midden in de vlucht. Met een paar simpele handelingen wordt de metamorfose op gang gebracht: de viercilinder Rotax-motor achterin de romp schakelt dan uit. De opvouwbare propeller vouwt zich op in de neus van het vliegtuig en verdwijnt in de behuizing. Nu hoef je alleen maar aan de blauwe hendel te trekken en de neus van het vliegtuig naadloos richting de romp te duwen – klaar.

Als je niet beter wist, zou niemand vermoeden dat dit zweefvliegtuig een gemotoriseerd vliegtuig is. En dat was precies het idee van de uitvinder en naamgever Reiner Stemme, die in 1984 het bedrijf Stemme GmbH & Co. KG in de Berlijnse wijk Wedding oprichtte: hij wilde de eigenschappen van een krachtige motoraandrijving combineren met eersteklas glijdende eigenschappen. Als machinist en gepassioneerd zweefvlieger bedacht hij een vliegtuig dat onafhankelijk van sleepvoertuigen, lieren en de daarbij behorende bemanningen kon vliegen. Het moet ook langeafstandsvluchten op het hoogste niveau mogelijk maken.

In september kregen wij de kans om mee te vliegen in deze technische snelwisselkunstenaar. Met de Stemme-testpiloot Martin Wurm-Reithmayer vlogen we eerst in een gemotoriseerde vlucht vanaf het hoofdkantoor in Strausberg bij Berlijn in zuidelijke richting naar Grünheide. Maar eerst moesten we de parachute omdoen en in de vrij hoge cockpit klimmen.

Tijdens de vlucht waren we verbaasd: Tesla’s gigafabriek bevond zich onder ons – een opvallende open plek in het bos. Daarna vervolgden we onze gemotoriseerde vlucht, richting het noorden, over Berlijn, met de Alexanderplatz, de televisietoren en Tempelhofer Feld onder ons.

Nu was het tijd om hoogte te winnen en naar 3000 meter te klimmen. Eenmaal boven zette de piloot de motor uit en transformeerde de Stemme in een zweefvliegtuig. Met een druk op de knop werd het stil, alleen de wind floot een beetje. We legden nog eens 70 kilometer zweefvliegen af ​​en na bijna anderhalf uur vliegen en 202 kilometer naderden we Strausberg weer.

Als je vanuit Berlijn het middelgebergte in wilt varen, moet je eerst afstand afleggen. Berlijn en omgeving zijn plat als een pannenkoek. De dichtstbijzijnde bergen liggen ongeveer 200 kilometer verderop. Het idee van Stemme om een ​​motor te gebruiken om de lange nadering te overwinnen voordat het zweefvliegtuig kan starten, is vanuit dit oogpunt logisch.

Achter de voorste neus van de Stemme S12 zit een propeller die het zweefvliegtuig iets minder afhankelijk maakt van opwaartse luchtstromen. PD

En geen enkele zeiler kan dit beter dan met de Stemme. Het nieuwste model, de S12, heeft een startgewicht van 900 kilogram. De spanwijdte bedraagt ​​25 meter. Zodat je de reus in een hangar kunt parkeren, kunnen de vleugels met slechts een paar eenvoudige stappen in- en uitgeklapt worden. En van één persoon.

De vleugels zijn uitgerust met kleppen die de lifteigenschappen bij verschillende snelheden veranderen. Het vliegtuig heeft een glijverhouding van 1:50, wat uitstekend is voor een motorzweefvliegtuig. Het hoofdlandingsgestel kan elektrisch worden ingetrokken. De tank, die 120 liter vliegtuigbrandstof bevat, maakt een actieradius van 1.720 kilometer mogelijk bij een kruissnelheid tot 228 kilometer per uur. Volgens de fabrikant kan het model maximaal 4,14 meter per seconde klimmen.

6000 afzonderlijke onderdelen worden met de hand samengevoegd

Dit zijn de ruwe cijfers. Maar het belangrijkste kenmerk is ongetwijfeld de opstelling van de twee stoelen. In een Stemme zit je niet achter elkaar, zoals gebruikelijk bij een zweefvliegtuig, maar naast elkaar. Voor Stemme-CEO Benjamin de Broqueville is het alsof je in een auto zit: “Als de passagier achterin zit en niemand voorin, heb je het gevoel dat jij de bestuurder bent. Als je naast de chauffeur zit, heb je het gevoel dat je de weg deelt.“

Stemme’s ontwerp van een intrekbare propeller, via een aandrijfas verbonden met een motor die in het zwaartepunt van het vliegtuig is gemonteerd, blijft tot op de dag van vandaag uniek. Normaal gesproken is de propeller rechtstreeks aan de motor bevestigd. Het prototype maakte zijn eerste vlucht in 1986 en werd een jaar later aan het publiek gepresenteerd op de luchtvaartbeurs Aero in Friedrichshafen.

In 1990 werd uiteindelijk de typegoedkeuring verleend en werd de eerste serieversie van het krachtige motorzweefvliegtuig afgeleverd. Tot nu toe zijn er ongeveer 300 machines gebouwd. Op een wereldkaart op het hoofdkantoor van Stemme in Strausberg is te zien waar ze terecht zijn gekomen: kleurrijke speldenkoppen zijn te vinden van Australië tot Saoedi-Arabië tot Europa en Amerika.

Een bezoek aan Pasewalk, 150 kilometer ten noorden van Strausberg, laat zien hoe zo’n stam wordt gebouwd. Hier worden in een onopvallende hal 6.000 losse onderdelen geassembleerd tot vliegklare machines, grotendeels met de hand geassembleerd. Componenten gemaakt van glas en koolstofvezels worden gelamineerd en gebakken in ovens ter grootte van huiskamers. Romp, vleugels en staarteenheden worden stap voor stap gemaakt en honderden uren lang geschuurd en gepolijst totdat ze glanzen als mooie piano’s.

Met de propeller ingepakt wordt de Stemme een krachtig zweefvliegtuig. PD

Elders monteren medewerkers kabelbomen, installeren ze instrumenten in cockpits of stellen ze het landingsgestel af. Bij Stemme werken ongeveer 120 vrouwen en mannen. Zoveel handwerk heeft zijn prijs: een vliegtuig kost 540.000 euro. “Wij zijn een van de duurste op de markt. “Het is een absoluut luxeproduct”, zegt De Broqueville, voordat hij eraan toevoegt: “Je koopt jezelf vrijheid.”

Vrijheid. Ook de professionele zweefvlieger Klaus Ohlmann waardeert dit op zijn recordvluchten. Voor de in Franken geboren piloot die al zo’n dertig jaar in Zuid-Frankrijk woont, is de Stemme perfect. Dus op 17 mei 2021 zit hij in de cockpit van dezelfde. Er zit echter geen co-piloot naast hem die in geval van nood het stuur zou kunnen overnemen, maar zijn reddingsuitrusting op zee. Om Corsica te bereiken vanaf het vliegveld Serres in de Haute-Provence, hemelsbreed zo’n 80 kilometer ten zuiden van Grenoble, moet hij 180 kilometer over de Middellandse Zee vliegen.

Eerst zoekt hij naar opwaartse luchtstromen boven Zuid-Frankrijk en klimt naar 6.000 meter. Zoals hij zegt kent hij elke vierkante meter in Zuid-Frankrijk. Al snel vindt hij zijn weg in de beroemde faiencegolf, een gunstige luchtstroom. En dan gaan we naar Corsica.

Toen hij daar aankwam, gaf zijn hoogtemeter 2100 meter aan. Nu is het tijd om uw batterijen weer op te laden en Italië te bereiken. Weer de zee over. Het risico dat hij neemt is berekenbaar, zegt Ohlmann. Mocht hij een misrekening maken en gevaarlijk dicht bij het water komen, dan zet hij de metamorfose in gang en redt zichzelf per motor. Het is het handelsmerk van de Stemme. En soms de levensverzekering van Ohlmann.

De Stemme maakt een vlucht van superlatieven mogelijk

Piloten als Ohlmann hebben laten zien wat je kunt doen zonder voortdurend naar opwaartse luchtstromen te zoeken. “Met 200 kilometer per uur kun je gemotoriseerd vliegen naar het beste zweefgebied. Wanneer de propeller is ingetrokken, heeft de Stemme vrijwel identieke vliegeigenschappen als moderne krachtige zweefvliegtuigen. Voor mij is er geen ander motorzweefvliegtuig met zo’n extreem toepassingsbereik.”

Ohlmann glijdt zorgeloos van Corsica over de Tyrrheense Zee naar Italië. Zoals gehoopt vindt hij de volgende lijgolf over het middelgebergte van de Apennijnen, die hem langs de laars naar het zuiden voert. Hij heeft de omgeving al meerdere malen verkend op trainingsvluchten. Hij kent de ins en outs.

Langeafstandsvluchten tot 1.500 kilometer en meer zijn mogelijk met de Stemme S12 in gecombineerde zweef-/gemotoriseerde vlucht. PD

Maar er klopt iets niet op deze 17 mei. In het uiterste zuiden kan het de toegang tot de wind op grote hoogte niet vinden en zakt naar een diepte van 1000 meter. Het loont nu de moeite dat hij op de been is. Hij trekt aan de blauwe hendel en start de motor. Eigenlijk wilde hij de route al glijdend afleggen. Maakt niet uit. Uiteindelijk wil hij nieuw luchtvaartgebied verkennen. Zonder de motor zou dit het einde van zijn reis zijn, maar zo komt hij verder.

Na ongeveer tien minuten autorijden vindt hij de golf en klimt naar 7.500 meter. Genoeg om de 300 kilometer lange tocht over de Ionische Zee richting Corfu te wagen. Toen hij in Griekenland aankwam, wachtte de volgende golf hem al op en voerde hem tot ver het achterland in. Om 20.48 uur landde hij in Thessaloniki na 1.780 kilometer, 13 uur en 48 minuten vliegen.