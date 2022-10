Stellungnahme: Vernichtungskrieg in Äthiopien | Kommentare | DW

Nun soll der zweite Anlauf klappen: An diesem Montag wollen sich die Konfliktparteien auf Einladung der Afrikanischen Union in Südafrika zu direkten Gesprächen treffen – ziemlich genau zwei Jahre nach Kriegsbeginn zwischen der äthiopischen Bundesregierung und der „Volksbefreiungsarmee“. Vorderseite von Tigray“ (TPLF). . Ein erstes geplantes Treffen war zuvor an „logistischen“ Problemen gescheitert. Auch dieses Mal gibt es viele offene Fragen zu dem Prozess, der drei Mediatoren umfasst – und daher anfällig für Kommunikations- und Protokollstörungen ist.

Die letzte Hoffnung

Dennoch klammern sich 115 Millionen Äthiopier und ein zunehmend verzweifelter UN-Generalsekretär Antonio Guterres an diesen letzten, dünnen Strohhalm, um ein noch größeres Massensterben zu verhindern: Der Bürgerkrieg, der seit November 2020 am Horn von Afrika wütet, hat bis zu 500.000 gekostet lebt – er ist damit fertig der teuerste Konflikt der Gegenwart. Die Berichte von Menschenrechtsgruppen sind selbst für Afrika-Veteranen schwer zu verdauen: Massaker von entfesselten Schlachtkämpfern auf allen Seiten, sexualisierte Gewalt und Hunger als Kriegswaffen, Drohnenangriffe auf Kindergärten, Tötung von NGO-Mitarbeitern. Die Angreifer seien „schlimmer als Tiere“, berichtete ein Überlebender.

Ludger Schadomsky leitet die Amharisch-Redaktion der DW

Die Gespräche in Südafrika sind ein letzter verzweifelter Versuch, Zehn-, wenn nicht Hunderttausende weitere Todesfälle zu verhindern. Denn unter Äthiopien-Beobachtern herrscht Einigkeit: Wenn die 100.000 mit der Bundesregierung verbündeten eritreischen Soldaten in Addis Abeba, die hastig zwangsrekrutiert und an die Grenze zu Tigray verlegt wurden, die Menschen angreifen, wird die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung enorm sein. Die Anschläge in der kürzlich gefallenen Stadt Shire lassen das Schlimmste befürchten, insbesondere für Frauen und Mädchen.

Kotau vor dem Nobelpreisträger

Die Vertreter der internationalen Gemeinschaft ergehen sich derweil in Ermahnungen und Warnungen und äußern abwechselnd ihre „Besorgnis“ oder ihre „sehr ernste Besorgnis“. Tatsache ist jedoch, dass der Kriegshetzer Abiy Ahmed viel zu lange umworben wurde und die Proteste gegen den Nobelpreisträger, der seine politischen Gegner im Norden zuletzt „Krebs“ und „Unkraut“ nannte, viel zu leise waren . Der Völkermord in Ruanda begann mit der Demütigung einer ganzen Volksgruppe als „Kakerlaken“, deren Geister 2022 am Horn von Afrika wieder auferstehen werden.

Spätestens seit Abiys diabolischem Aggressionspakt mit dem eritreischen Langzeitdiktator Isaias Afewerki weiß jeder halbwegs interessierte Beobachter, dass das Horn von Afrika auf eine Katastrophe zusteuert: Der glühende Hass des Menschenhändlers Isaias auf die ehemaligen Waffenbrüder des TPLF ist gut dokumentiert. Folglich wies er seine Soldaten an, keinen waffenfähigen Mann in Tigray leben zu lassen. Wenn die Gespräche in Südafrika scheitern, wird das Gemetzel beginnen.

Rauch wabert nach einem Luftangriff der äthiopischen Armee über Mekele, die Hauptstadt von Tigray

Natürlich hat sich die TPLF unter ihrer zutiefst zynischen und demagogischen Führung auch schwerster Menschenrechtsverbrechen schuldig gemacht, die hoffentlich bald als solche untersucht und vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag geahndet werden.

Die Geschichte am Horn wiederholt sich in diesen Monaten auf tragische Weise. Die leidgeprüften Menschen haben bereits Hoffnung: Anfang der 1990er Jahre galten Äthiopien und Eritrea als „Fackelträger einer afrikanischen Renaissance“, bevor sie einen verheerenden Grenzkrieg begannen, der aus Nachbarn Feinde machte. Noch im politischen Frühjahr 2018 war die Hoffnung groß, dass die alte Kulturnation Äthiopien ihr Image als Hunger- und Krisenland ablegen und unter neuer Führung aufblühen könnte.

Heute ist die Euphorie über den jungen, charismatischen Ministerpräsidenten Abiy verflogen, die Menschen in dem Vielvölkerstaat mit seinen 80 Ethnien desillusioniert und zermürbt von Angst vor Krieg und galoppierender Inflation. Diejenigen, die das Land verlassen können – und oft mit ihrem Leben bezahlen. In Malawi wurden gerade Massengräber mit den Leichen äthiopischer Flüchtlinge entdeckt – Opfer skrupelloser Menschenhändler, die den Verzweifelten im Süden des Kontinents ein besseres Leben versprochen hatten.

Alles auf dem Kartendialog

Auch wenn Europa angesichts der russischen Aggression derzeit offenbar andere Sorgen hat, sollte in den Leitstellen in Berlin, Paris, Rom und London alles getan werden, um den Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union politisches Gewicht zu verleihen. Am vergangenen Wochenende entsandte die Bundesregierung einen Gesandten nach Äthiopien, um die Bedeutung eines nationalen Dialogs in letzter Minute zu unterstreichen. Wurde sie gehört?

Denn der eigentliche Kriegstreiber sitzt nicht mehr in Addis Abeba, sondern in Asmara. Die äthiopische Regierung wird den Geist, den sie rief, nicht los: Der Waffenbruder Eritrea habe nie ein Interesse daran gehabt, das Horn zu befrieden, Destabilisierung sei Staatssache. Präsident Isaias führt im benachbarten Äthiopien einen Vernichtungskrieg. Das Fenster am Montag ist daher sehr klein – denn Eritrea sitzt nicht am Verhandlungstisch.