Stellungnahme: Das Repräsentantenhaus kann bis zur nächsten Wahl weiterhin Gesetze verabschieden

Die Wahlen zum Repräsentantenhaus werden im Februar wiederholt. Aber was passiert bis dahin im Parlament? Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes kommt zu dem Ergebnis, dass Gesetze weiterhin – mit gewissen Einschränkungen – verabschiedet werden können.

Trotz des Urteils des Verfassungsgerichtshofs bleibt das Abgeordnetenhaus von Berlin bis zum Wahltermin weitgehend handlungsfähig. Zu diesem Ergebnis kommt der Wissenschaftliche Parlamentsdienst des Abgeordnetenhauses in einem vom Parlamentspräsidenten in Auftrag gegebenen Gutachten, das dem rbb vorliegt.

Grundsätzlich sei das Parlament befugt, Gesetze zu erlassen, Finanzmittel bereitzustellen und den Senat zu befragen und damit zu kontrollieren, heißt es weiter. Allerdings schränken die Experten den Spielraum bei sehr weitreichenden Entscheidungen ein. „So sollte eine Verfassungsänderung grundsätzlich ausgeschlossen und nur in einem engen Ausnahmefall in Betracht gezogen werden, etwa wenn es zur Abwehr erheblicher Gefahren für die Bevölkerung oder zur Umsetzung zwingender bundes- oder verfassungsrechtlicher Vorgaben erforderlich ist.“

Die Frage der Handlungsfähigkeit des Parlaments wurde aufgeworfen, weil der Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung zur Wiederwahl nicht eindeutig war. In der Urteilsbegründung führten die Richter aus, dass das Parlament weiterhin berechtigt sei, „seine Aufgaben wahrzunehmen“, um „die Kontinuität des staatlichen Handelns zu gewährleisten“. Allerdings schränkte das Gericht diese Feststellung ein, indem es hinzufügte, dass „das notwendige Maß an Zurückhaltung“ gewahrt bleiben müsse.

Die Experten des Parlamentsdienstes kommen zu dem Schluss, dass es einen Ermessensspielraum für das Abgeordnetenhaus gibt. Sie machen aber auch deutlich, dass sich das Parlament mit Entscheidungen mit erheblichen finanziellen und rechtlichen Auswirkungen umso mehr zurückhalten muss, je größer die Wirkung parlamentarischer Entscheidungen ist.