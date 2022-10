Stellen Sie sich Folgendes vor: Lego arbeitet an einer Polaroid-Replik

Es ist erwähnenswert, dass nicht alle dieser Funktionen es unbedingt in den offiziellen Lego-Bausatz schaffen werden und dass die Version, die Sie tatsächlich kaufen können, am Ende etwas anders aussehen kann. Die Bilder in dieser Geschichte und in Legos Ankündigungs-Blogpost stammen von Minibricks Einreichung beim Ideas-Programm, das es Menschen ermöglicht, Designs für Lego-Kits zu entwickeln, über die Benutzer abstimmen können, in der Hoffnung, dass sie zu tatsächlichen Produkten werden.