Stellantis will das Jeep-Werk stilllegen, Arbeiter entlassen, um die Kosten für Elektrofahrzeuge zu senken

DETROIT – Stellantis sagte am Freitag, dass es plant, ein Jeep-Werk in Illinois ab Anfang nächsten Jahres auf unbestimmte Zeit stillzulegen, um die Kosten zu senken, wenn es in Elektrofahrzeuge investiert.

Der transatlantische Autohersteller, früher bekannt als Fiat Chrysler, sagte, das Werk werde die Produktion am 28. Februar einstellen. Die mehr als 1.200 Arbeiter in dem Werk, das Jeep Cherokee SUVs herstellt, werden auf unbestimmte Zeit entlassen, sagte das Unternehmen.

„Unsere Branche wurde von einer Vielzahl von Faktoren wie der anhaltenden COVID-19-Pandemie und dem weltweiten Mangel an Mikrochips beeinträchtigt, aber die größte Herausforderung sind die steigenden Kosten im Zusammenhang mit der Elektrifizierung des Automobilmarkts“, sagte Stellantis in einer per E-Mail gesendeten Erklärung .

Das Unternehmen bezeichnete den Leerlauf als „schwierige, aber notwendige Maßnahme“. Man arbeite daran, „andere Möglichkeiten zur Umnutzung der Anlage in Belvidere zu identifizieren, und habe derzeit keine weiteren Details mitzuteilen“.

Der Präsident der United Auto Workers, Ray Curry, beschrieb den Leerlauf des Werks als „grob fehlgeleitet“ und „inakzeptabel“, insbesondere zu dieser Jahreszeit.

„Die Ankündigung der Schließung nur wenige Wochen vor den Feiertagen ist auch eine grausame Missachtung der Beiträge unserer Mitglieder der UAW-Ortsgruppen 1268 und 1761. Wir werden uns gegen diese Ankündigung wehren“, sagte er in einer Erklärung.

Das Werk in Illinois lief nur in einer von drei Montageschichten. Es wurde während der Coronavirus-Pandemie und des anhaltenden Mangels an Halbleiterchips sporadisch stillgelegt.

Cherokee-Verkäufe gingen im dritten Quartal dieses Jahres um etwa 61 % zurück, mehr als bei jedem anderen Fahrzeug in der Jeep-Reihe.

Auf die Frage, ob Rezessionsängste oder Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft United Auto Workers im nächsten Jahr eine Rolle bei der Entscheidung des Unternehmens spielten, wiederholte eine Stellantis-Sprecherin die in der Erklärung skizzierte Begründung.

Ende 2018, im Vorfeld der UAW-Verhandlungen 2019 mit den Detroiter Autoherstellern, General Motors angekündigt, möglicherweise mehrere Einrichtungen zu schließen. Nur eines der großen Montagewerke des Autoherstellers – Lordstown Assembly in Ohio – wurde nach den Verhandlungen tatsächlich geschlossen.