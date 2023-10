DETROIT – Die Gewerkschaft United Auto Workers und Stellantis haben einer vorläufigen Vereinbarung zugestimmt, nachdem etwa sechs Wochen lang gezielte Arbeitsstreiks in den USA stattgefunden hatten, gab die Gewerkschaft am Samstag bekannt.

Die Vereinbarung, die noch von den örtlichen Gewerkschaftsführern genehmigt und von den Mitgliedern ratifiziert werden muss, basiert auf einer am Mittwoch zwischen der Gewerkschaft und Ford Motor erzielten Vereinbarung mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren.

In der Zwischenzeit gab es zwar Hoffnungen, dass die UAW bald eine ähnliche Einigung erzielen würde General Motors Am Samstag weitete die Gewerkschaft ihren Streik auf ein weiteres GM-Montagewerk in Spring Hill, Tennessee, aus. „Wir sind enttäuscht über die unnötige und unverantwortliche Weigerung von GM, zu einer fairen Einigung zu kommen“, sagte UAW-Präsident Shawn Fain in einer Erklärung.

GM antwortete nicht sofort auf eine CNBC-Anfrage nach einem Kommentar.

Fain führte am Donnerstag und Freitag intensive Gespräche mit Stellantis, bevor er sich GM zuwandte. Laut einer mit den Gesprächen vertrauten Quelle wurde erwartet, dass UAW und GM die Gespräche am Samstag wieder aufnehmen würden.

Die UAW hielt am frühen Samstagnachmittag ein Treffen mit örtlichen Stellantis-Gewerkschaftsführern ab, nachdem sich die Seiten grundsätzlich auf die Bedingungen einer Vereinbarung geeinigt hatten.

„Wir haben wieder einmal erreicht, was uns noch vor wenigen Wochen für unmöglich erklärt wurde“, sagte Fain in einer Erklärung. „Insbesondere bei Stellantis haben wir nicht nur einen Plattenvertrag gesichert, sondern auch begonnen, das Blatt im Krieg gegen die amerikanische Arbeiterklasse zu wenden.“

Bloomberg News berichtete erstmals am Samstag, das Unternehmen habe der UAW weitere Zugeständnisse gemacht und die Gewerkschaft will heute Nachmittag eine vorläufige Vereinbarung bekannt geben, die ein neues Produkt für ein stillgelegtes Montagewerk in Illinois beinhaltet.

„Durch die Kraft unseres Stand Up Strike haben wir Belvidere gerettet“, sagte UAW-Vizepräsident Rich Boyer. „Vor acht Monaten hat Stellantis das Montagewerk in Belvidere stillgelegt und 1.200 unserer Mitglieder auf die Straße geschickt. Dank der Stärke unseres Streiks bringen wir diese Arbeitsplätze und mehr zurück.“ Er fügte hinzu, dass Stellantis das Werk wiedereröffnet und das Unternehmen außerdem mehr als tausend Arbeitsplätze in einem neuen Batteriewerk in Belvidere schaffen wird.

„Ich möchte der UAW und Stellantis dafür applaudieren, dass sie sich bereit erklärt haben, alle Stellantis-Arbeiter, die im Namen ihrer UAW-Brüder und -Schwestern an der Streiklinie standen, sofort zurückzuholen“, sagte Präsident Joe Biden in einer Erklärung nach der Vertragsankündigung.

Mit der vorläufigen Vereinbarung sollen sechs Wochen gezielter Streiks der Gewerkschaft beendet werden, nachdem es den Seiten nicht gelungen war, vor Ablauf der Frist am 14. September neue Vereinbarungen für 146.000 UAW-Mitglieder zu treffen. Die Gewerkschaft rief mehr als 16.000 streikende Ford-Arbeiter zurück, nachdem sie eine vorläufige Einigung mit dem Autohersteller erzielt hatte.

Der Deal mit Ford beinhaltete eine Gehaltserhöhung von 25 % über die Laufzeit der Vereinbarung, darunter eine anfängliche Erhöhung von 11 %. Durch die Erhöhungen und Zusatzleistungen steigt der Spitzenlohn insgesamt auf über 40 US-Dollar pro Stunde, einschließlich einer Erhöhung um 68 % für den Einstiegslohn auf über 28 US-Dollar pro Stunde.

Außerdem wurden die Anpassungen der Lebenshaltungskosten wieder eingeführt, der achtjährige Weg zu Spitzenlöhnen auf drei Jahre verkürzt und neben anderen deutlich verbesserten Leistungen das Streikrecht bei Betriebsschließungen zugelassen.

Die Streiks haben GM, Ford und Stellantis insgesamt Produktionsausfälle in Milliardenhöhe gekostet. Ford sagte am Donnerstag, dass der Streik der Gewerkschaft 1,3 Milliarden US-Dollar gekostet habe und dass die Vereinbarung, wenn sie von den Mitgliedern ratifiziert würde, die Arbeitskosten um etwa 850 bis 900 US-Dollar pro produziertem Fahrzeug erhöhen würde.

GM sagte am Dienstag, der Streik habe das Unternehmen etwa 800 Millionen US-Dollar gekostet.

Die vorgeschlagenen Vereinbarungen sind rekordverdächtig für die Gewerkschaft, die bei den Gesprächen weitaus konfrontativer und strategischer agierte als in der jüngeren Geschichte.

Die Gewerkschaft nahm Verhandlungen mit allen drei Autoherstellern gleichzeitig auf und brach damit von der jüngeren Geschichte ab, als die UAW-Führer mit jedem Autohersteller einzeln verhandelten, ein führendes Unternehmen auswählten, auf das sie ihre Bemühungen konzentrieren sollten, und dann die verbleibenden Verträge anhand einer vorläufigen Spitzenvereinbarung ausarbeiteten.

Es ist nicht sofort klar, inwieweit die Tarifverträge die Arbeitskosten für die Unternehmen erhöhen werden, die argumentiert hatten, dass ein Nachgeben aller Forderungen der Gewerkschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit und sogar ihre langfristige Rentabilität beeinträchtigen würde.

Die Deutsche Bank schätzte den Gesamtkostenanstieg der Vereinbarung bei Ford kürzlich auf 6,2 Milliarden US-Dollar über die Laufzeit der Vereinbarung; 7,2 Milliarden US-Dollar bei GM; und 6,4 Milliarden US-Dollar bei Stellantis.