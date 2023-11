Steinmeier ontmoet de Israëlische presidenten in Jeruzalem

IDe Israëlische president Izchak Herzog heeft het standpunt ingenomen dat de Duitse gemeenschap zich zorgen maakt over Israël, en is ook kritisch over zijn “nieuwe toekomstperspectieven” in de Europese Unie en zijn toekomst in Israël. We zijn samen met de federale president Frank-Walter Steinmeier am Sonntagabend in Jeruzalem, wiens naam de Ierse directeur Leo Varadkar is. Er wordt gesproken over „Doppelzüngkeit“, wanneer de terreur van Hamas niet in Namen plaatsvindt.

Varadkar maakt zich zorgen over de vrijheid van de nieuwe Iers-Israëliërs en de slachtoffers van de Gefangenschaft der Hamas im Gazastreifen. De Ierse directeur schrijft op het Platform Een onschuldig kind, dat verloren is gegaan, is nu opgericht en wordt verzorgd, en we zullen er meer over te weten komen.“ Herzog herinnert zich dat de toekomst van de Steinmeiers, die van de slachtoffers van de terroristen van Hamas, zal veranderen. geconfronteerd worden.

Het einde van de Israëlische president was niet langer van Steinmeiers, maar van de Bundeskanzler Olaf Scholz en de gesamten politieke Führung Deutschlands. Met Steinmeier reisde Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) naar Israël. Beiden functioneren tijdens gesprekken met de gevoelens van de Hamas samen. Steinmeier reist vervolgens naar Oman en Qatar. In Doha zullen er andere mensen zijn om over te spreken, die kunnen genieten van de vrijheid van het milieu.

“Solidariteit met Israël, dat is waar”

Vóór het besluit van de Bundespräsident is er sprake van een ‘gok naar Israël’ in het Land van Versterkte Solidariteit in Duitsland – ‘niet met Israël als het offer van de terreur, afgezien van Israël, dat is zichzelf’. U wordt aangemoedigd om Herzog in Jeruzalem te bezoeken. Je handelt in je eigen ‘Kamp van het Bestaan ​​van Israël’. De Hamas-dürfe ihr erklärtes Ziel, de Auslöschung Israels, nicht erreichen. Alle leden van de Bundespräsident auch Vorkehrungen zum Schutz von Zivilisten in Gaza en.







Steinmeier haat voor reisbeginn of die zunehmende kritiek en Israëls Vorgehen im Gazastreifen angesprochen. Israël werd behandeld als „in de wereld waarin het nog niet in de eerste lijn staat als slachtoffer en als gevolg van overvallen“.

Vielmehr sei es een Land, das sich wehre, das om seine Existenz kampfe und für diese Gegenwehr “altijd meer in de Kritiek van de Weltöffentlichkeit” stehe. Er schuilt kracht in het recht van Israël om zichzelf te verdedigen na de terroristische aanval. Het land is al 75 jaar altijd gezegend met een gezond leven. De ideeën en de toespraken van de beste Israëliërs zitten erin, zodat de Joden niet van elkaar gescheiden zullen worden. Auch Deutschland sei diesem Versprechen verpflichtet.

Maar als er die Frage was, dan was die „beschworene“ Existenzrecht konkret bedeute, zei de Bundespräsident in een Video botschaft. Niemand zou Israël kunnen verslaan; zij zouden het terrorisme dat daarop volgde moeten bestrijden. “De Dieser Kampf brengt groot leiderschap onder ongelovige zivilisten”, zei Steinmeier. Binnen de Schusslinie kunt u de best mogelijke ondersteuning krijgen voor de veiligheidslijnen. Hinzu komt de Versorgung mit dem Lebenswichigsten. “Dat vereist mensenrechten en mensenrechten, maar ook respect voor de Duitsers.”

Er waren vragen: „Als de mensen die Israël bekritiseren maar het dilemma in Israël zelf zouden erkennen.“ Die Hamas zijn gewetenloos en maken zich schuldig aan het gedwongen worden tot een moeilijk dilemma. Er is een verschil tussen de oorlogen, Israël leeft nog steeds, maar er is geen kans op een beter begrip van de ‘vergiften’ die ontstaan. „Het is niet nodig om een ​​nieuwe generatie Verzweifelten te hervormen.“ Als er eind dit jaar een ‘historisch Tiefpunkt’ komt, komt daar een oplossing voor, dan komt er een nieuwe impuls voor een oplossing van het probleem.