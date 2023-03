Berlijn (dpa) – Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de Russische invasie van Oekraïne heeft de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier toegezegd verdere uitgebreide hulp te bieden aan het aangevallen land. Vandaag is Duitsland de grootste supporter van Oekraïne op het Europese continent, ook in militair opzicht, zei het Duitse staatshoofd vrijdag in Berlijn. “En ondanks alle verhitte, ja zelfs schrille debatten, ben ik er zeker van dat we dat ook zullen blijven.” Vooruitkijkend naar wat nog komen gaat, zei hij: “Op Duitsland kun je vertrouwen.” Steinmeier herhaalde deze zin in het Oekraïens.

Als de leider van het Kremlin, Vladimir Poetin, serieus de oorlog wil beëindigen, moeten zijn troepen zich terugtrekken uit Oekraïne, vervolgde hij. “Rusland moet volledig beseffen dat er geen overwinning kan zijn in zijn criminele oorlog.” Steinmeier zei dat Poetin de overwinning wilde en er alles aan deed om zijn doel te bereiken, maar dat de waarheid was: “Iedereen die opdracht geeft tot moorden en moorden, die opdracht geeft Oekraïne te vernietigen door bommen, steden te verwoesten en kinderen te ontvoeren, iedereen die zijn eigen soldaten dag in dag uit zinloos laat doodbloeden, zal nooit als overwinnaar de geschiedenis ingaan. Ze hebben al verloren!”

In een opgenomen videoboodschap bedankte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky Duitsland voor zijn steun in het eerste oorlogsjaar. “Duitsland was bij ons vanaf de eerste minuten van de Russische invasie. Duitsland helpt ons Oekraïne te beschermen tegen Russische terreur. En Duitsland zal bij ons zijn op de dag van de overwinning voor de vrijheid.”

De Duitse regering steunt Oekraïne op veel verschillende manieren. De militaire hulp omvat zware wapens, met Marder-infanteriegevechtsvoertuigen en Leopard 2-gevechtstanks die in de nabije toekomst ook zullen worden geleverd. De lijdende bevolking is ook ondersteund met grote hoeveelheden burgergoederen zoals voedsel, generatoren en noodonderkomens. Bovendien heeft Duitsland honderdduizenden vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen, vooral vrouwen en kinderen. Als onderdeel van de sancties tegen Rusland heeft het zijn energievoorzieningssysteem geherstructureerd, dat voorheen sterk afhankelijk was van Rusland, en koopt daar tegenwoordig geen gas of olie meer.