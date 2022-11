Steinmeier am 9. November: „Gedenktag des Zivilisationsbruchs“

Stand: 09.11.2022 13:53 Uhr

Aus Sicht des Bundespräsidenten wird uns der 9. November für immer an den „Zivilisationsbruch durch den Holocaust“ erinnern. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hatte zuvor davor gewarnt, dass die Erinnerungen verblassen würden.

Bei einer Gedenkveranstaltung am 9. November im Schloss Bellevue erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass heute des „Zivilisationsbruchs durch den Holocaust“ für immer gedacht werde. „Der 9. November wird uns immer herausfordern, Antisemitismus zu bekämpfen“, sagte er.

Der 9. November 1938 war nicht der Beginn der Judenverfolgung. „Aber was an diesem Tag der offenen Gewalt geschah, war die sichtbare Vorahnung der genau geplanten und brutal durchgeführten Entrechtung, Deportation und schließlich Vernichtung der Juden Deutschlands und Europas.“

Ein Tag mit mehreren historischen Ereignissen

Am 9. November 1918 rief der Reichstag in Berlin die Republik aus und besiegelte damit das Ende der Monarchie. Am 9. November 1938 fanden die Nazi-Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung statt. In ganz Deutschland wurden Synagogen niedergebrannt, Geschäfte geplündert und zerstört, Juden misshandelt, willkürlich festgenommen und getötet. Schließlich steht der 9. November 1989 für den Fall der Berliner Mauer und das Ende der Teilung Deutschlands.

Steinmeier: Ambivalenz aushalten

„An diesem Tag wird uns, wenn wir wirklich alle Aspekte betrachten, immer wieder klar, zu welchen großen Chancen und demokratischen Aufbrüchen einerseits und zu welchen Abgründen, zu welchen schrecklichen Verbrechen andererseits wir hier in Deutschland fähig waren “, sagte Steinmeier. Zugleich wirbt er für „andere Formen und Formate, mit denen wir Gedenk- und Gedenktage lebendig und für die Gegenwart sinnstiftend gestalten können“.

Es sei möglich, „an die hellsten und dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu erinnern, so schwer sie auch zueinander stehen, und ihre Bedeutung für die Gegenwart in Erinnerung zu rufen“, erklärte das Staatsoberhaupt. „Diese Ambivalenz auszuhalten, gehört zum Deutschensein dazu.“

Warnung vor Verblassen der Erinnerung

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte zuvor davor gewarnt, dass kalendarische Zufälle dazu beitragen könnten, dass die Erinnerungen an die Schoah verblassen. Zum Jahrestag der Novemberpogrome gegen die jüdische Bevölkerung warnte er davor, einen Schlussstrich unter die Erinnerung an die Judenvernichtung und die Schrecken der Nazizeit zu ziehen. Laut einer aktuellen Umfrage würden 49 Prozent der Deutschen diesen gerne ziehen, erinnerte er in einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“ vom 9. November.

Schuster: Ohne gelebte Erinnerungskultur geht es nicht

Er würde diesen Leuten dringend empfehlen, sich mit einem Shoah-Überlebenden zusammenzusetzen, sagte Schuster. „Einige von ihnen leben noch. Und ihre Traumata hallen noch in ihren Kindern und Enkeln nach und werden auch bei ihren Nachkommen nicht verklungen sein.“ Ohne eine lebendige Erinnerungskultur gebe es keine demokratische Kultur in der Bundesrepublik Deutschland, fügte Schuster hinzu.

Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Erinnerung zu bewahren und weiterzuentwickeln: „Bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Gleichzeitig wächst die Zahl der Menschen, die keinen biografischen Bezug zur NS-Zeit haben. All das.“ macht verantwortungsvolles Erinnern nicht einfacher.“

„Paradigmenwechsel“ in Deutschland

Schuster schrieb von einem „Paradigmenwechsel“ in Deutschland: „Die Erinnerung an den Holocaust steht zur Diskussion.“ Dazu tragen auch kalendarische Zufälle wie der heutige 9. November bei. 2022 sei ein Beispiel dafür, dass die Erinnerungskultur von verschiedenen Seiten bedroht sei, so Schuster weiter. Er kritisierte unter anderem Nobelpreisträgerin Annie Ernaux und den ehemaligen Pink-Floyd-Musiker Roger Waters, die wiederholt zum Boykott Israels aufriefen. Antisemitische Darstellungen wie auf der diesjährigen documenta in Kassel hätte er sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht auszumalen gewagt.