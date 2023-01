Steile Rabatte herrschen für Prinz Harrys Mega-vermarktete Memoiren Spare

Aufkleber erscheinen auf vielen Exemplaren von Prinz Harry Ersatzteilaber sie sind keine königlichen Haftbefehle.

Die von Waterstones, dem britischen Buchhändler, sagen „halber Preis“ – was den hohen Rabatt widerspiegelt, der den Kunden angeboten wird.

Doch mit 3,2 Millionen verkauften Exemplaren in der ersten Woche scheint der von vielen Buchhändlern angebotene Sonderpreis dem Geschäft nicht geschadet zu haben.

Verlagsexperten sagen die stark reduzierten Verkäufe von Mega-Büchern gefallen Ersatzteil sind eine etablierte Methode, mit der große Buchhändler Kunden in die Läden locken, insbesondere in einer Zeit, in der die Online-Konkurrenz nur einen Klick entfernt ist.

„Diese Bücher sind Verlustbringer“, sagte Scott Steedman, ein Veteran der Verlagsbranche und Dozent an der Simon Fraser University in Burnaby, BC, und verglich sie mit Aktionspreisen, die für bestimmte Produkte in Lebensmittelgeschäften angeboten werden.

„Es dreht sich alles um Volumen“, fügte er hinzu und sagte, dass die großen Spieler darauf zählen, dass sich diese stark reduzierten, aber stark beworbenen Titel verkaufen werden.

Auch hier wird rabattiert

Jared Bland von Penguin Random House Kanada — Ersatzteil’s kanadischer Verlag – sagte, das Unternehmen könne sich nicht zu „Preisentscheidungen einzelner Einzelhändler“ äußern.

Aber ein Blick auf die Websites einiger der größten kanadischen Buchhändler macht deutlich, dass der Einbandpreis nicht das ist, was die meisten Leute zahlen.

UHR | Keine Gelegenheit ausgelassen, um Prinz Harrys Memoiren zu promoten: Prinz Harry fördert seine Memoiren in einer Reihe explosiver Interviews Vor der offiziellen Veröffentlichung sind die Memoiren von Prinz Harry bereits ein internationaler Bestseller, teilweise dank einer Reihe explosiver Interviews. Einige fragen sich, ob er „schmutzige Wäsche“ ausstrahlt, und Palastbeamte müssen sich noch öffentlich dazu äußern.

In Indigo Stores in Kanada, Ersatzteil wird derzeit mit 25 Prozent Rabatt auf den Listenpreis von 47 US-Dollar zum Verkauf angeboten.

Das Unternehmen sagte unter Berufung auf Zeitdruck, es sei nicht in der Lage, einen Sprecher zur Verfügung zu stellen, der sich zu seinem Preisansatz äußern könne Ersatzteil und ähnliche Titel.

Amazon verkauft das Buch an kanadische Verbraucher mit einem Rabatt von 35 Prozent. Seit Freitag ist es der meistverkaufte Sachbuchtitel der Woche des Online-Händlers.

Als Antwort auf Fragen zu seinen Überlegungen zur Preisgestaltung sagte ein Amazon-Sprecher, dass sein allgemeiner Fokus neben anderen Überlegungen zum Kundenservice seit langem auf „wettbewerbsfähigen Preisen“ liege.

Einige regionale Ketten in Kanada scheinen ebenfalls zu verkaufen Ersatzteil für weniger als das Cover verspricht.

Die Website von McNally Robinson, einem Buchhändler mit zwei Geschäften in Winnipeg und einem weiteren in Saskatoon, hat Ersatzteil zu 30 Prozent vom Listenpreis. Das Unternehmen reagierte nicht sofort auf eine E-Mail-Anfrage zu seinen Preisen.

An einem Book City-Standort in Torontos Beach-Viertel scheint ein Online-Preis von 42,30 $ ein 10-prozentiger Abschlag unter dem Listenpreis zu sein.

Andrew Franklin, der Gründer und Herausgeber der in Großbritannien ansässigen Profile Books, sagte, die niedrigen Preise, die von großen Ketten angeboten werden, seien eine Herausforderung für kleinere unabhängige Gegenstücke, mit denen sie konkurrieren könnten. Sie verkaufen folglich „sehr wenige Exemplare“. Ersatzteil-Typ-Releases, sagte er.

In der Zwischenzeit suchen Tausende von Lesern in ganz Kanada in ihrer örtlichen Bibliothek nach dem Buch.

Die Website der Ottawa Public Library zeigte mehr als 1.900 Vormerkungsanfragen für eine physische Kopie von Ersatzteil ab Freitagnachmittag, anderthalb Wochen nach der Veröffentlichung des Buches. Hunderte weitere warteten darauf, Zugang zu einer E-Book-Version zu erhalten.

Eine etwas längere Liste von Calgarianern, die sich am Freitagmorgen auf fast 2.000 belief, wartete laut der Website des Stadtbibliothekssystems ebenfalls auf ihre Chance, die Geschichte von Prinz Harry zu lesen.

Nicht der Plan für jedes Buch

Franklin sagte, dass der Ansatz verwendet wird, um ein Buch wie zu verkaufen Ersatzteil ähnelt eher Büchern mit sehr breiter Anziehungskraft, die sich wahrscheinlich an ein breiteres Publikum verkaufen werden.

Ein Buchhändler bringt am Tag seiner Veröffentlichung in London vor fast zwei Wochen einen Aufkleber zum halben Preis auf Kopien von Prinz Harrys Memoiren Spare an. (Justin Tallis/AFP/Getty Images)

Beliebte Kochbücher und Lifestyle-bezogene Titel wären weitere Beispiele für Bücher, die ähnlich rabattiert werden könnten, wenn sie zum Verkauf angeboten werden, sagte er.

Steedman sagte, dass eine kleine Anzahl dieser meistverkauften Titel den Großteil der Medienaufmerksamkeit erhalten, während so viele andere Bücher darum kämpfen, wahrgenommen zu werden.

Ein Buch, das in der Größenordnung von gestartet wird Ersatzteil hat viel Geld investiert, weshalb Franklin sagte, „sie müssen diese großen Kampagnen erstellen“, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Rendite erzielen.

Der Geldbetrag, den Penguin Random House für den Erwerb bezahlt hat Ersatzteil wurde nicht öffentlich bekannt gegeben.

Steedman sagte, die Art von Durchhaltevermögen Ersatzteil hat, hängt davon ab, wie sich das Buch hält, nachdem die Leute es gelesen haben.

„Werden die Leute es zu Weihnachten kaufen? Oder wird es bis April eine alte Nachricht sein?“