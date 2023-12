Steigende Kosten für Babynahrung setzen frischgebackene Eltern zusätzlich unter Druck

Wenn es darum geht, ihren neugeborenen Sohn zu ernähren, weiß Ashleigh Ottley, dass es ein ganzes Dorf braucht.

Die 20-Jährige aus Chilliwack, British Columbia, konnte nach einem Notkaiserschnitt nicht genügend Muttermilch produzieren und sagt, dass Freunde und Familie aus dem ganzen Land – sogar aus Ontario – ihr die Säuglingsnahrung für ihr sechs Monate altes Kind schicken werden Sohn Colt ist darauf angewiesen, seinen Nährstoffbedarf zu decken.

Die Similac-Formel ist die einzige, die Colt verträgt, aber sie ist bei großen Einzelhändlern wie Walmart immer schwieriger zu finden, sagt sie gegenüber CBC News.

„Ab wann hört man auf, von einem Mangel zu sprechen, weil es schon so lange her ist?“ Sie sagte.

Während die Kanadier Schwierigkeiten haben, mit den steigenden Lebensmittelpreisen Schritt zu halten, verspüren Ottley und andere frischgebackene Eltern eine zusätzliche Belastung, da Lieferengpässe, die zum Teil durch Unterbrechungen seitens der US-Hersteller ausgelöst werden, die Preise für Säuglingsnahrung immer weiter in die Höhe treiben.

ANSEHEN | Ein Rückblick auf den Mangel an Babynahrung in den USA im Jahr 2022: US-Läden gehen aufgrund von Rückrufen und Lieferunterbrechungen die Babynahrung aus Empfohlenes VideoDie gestiegene Nachfrage, durch die Pandemie unterbrochene Lieferketten und ein Rückruf der US-amerikanischen Food and Drug Administration für Babynahrung in Pulverform im Februar haben zu einer landesweiten Knappheit beigetragen.

Daten von Statistics Canada zeigen, dass der Preis für Säuglingsnahrung zwischen September 2022 und September 2023 um mehr als 20 Prozent gestiegen ist – von 31 US-Dollar pro Behälter auf über 38 US-Dollar.

„Säuglingsnahrung ist seit März 2022 (im Preis) fast fünfmal stärker gestiegen als das durchschnittliche Lebensmittelprodukt in einem Lebensmittelgeschäft“, sagte Sylvain Charlebois, Forscher für Lebensmittelpolitik an der Dalhousie University. „Das ist ziemlich bedeutsam.“

Ottley sagt, dass ihr Sohn jeden Tag zwischen 24 und 30 Unzen Milchnahrung konsumiert, was sie jeden Monat mehr als 280 US-Dollar kostet.

Sie erzählt CBC, dass sie andere Teile ihres Budgets kürzen musste, um sich Colts Formel leisten zu können.

„Es ist hart“, sagte sie. „Ich gebe 70 Dollar pro Woche aus, obwohl ich das Geld in einen Benzintank stecken könnte.“

In einer Erklärung schreibt Walmart: „Angesichts der anhaltenden globalen, branchenweiten Lieferprobleme bei Babynahrung und anderen Marktzwängen – einschließlich zweistelliger Preiserhöhungen von Lieferanten in den letzten zwei Jahren – geben wir weiterhin unser Bestes.“ jeden Tag, um es Kunden zu erleichtern, Formeln mit kleinem Budget zu finden.

„Trotz dieser Herausforderungen haben wir im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa 90 Prozent mehr Lagerbestände in den Filialen.“

Formel immer noch schwer zu finden

Der Geschäftsführer der Meadow Rose Society mit Sitz in Chilliwack, einer gemeinnützigen Organisation, die Familien mit kleinen Kindern in einer Finanzkrise unterstützt, sagt, dass die Gruppe in den letzten Monaten auch Schwierigkeiten hatte, erschwingliche Säuglingsnahrung zu beschaffen. Jackie Kingma-Glattfelder sagt, Freiwillige seien durch die Stadt gereist, in der Hoffnung, Vorräte zu finden, die oft nur in begrenzten Mengen gekauft werden könnten.

„Im Allgemeinen können Sie nur zwei Gläser oder zwei Packungen Milchnahrung kaufen“, sagte sie. Und außerdem fügte sie hinzu: „Die Sachen, die einen vernünftigen Preis haben, gibt es nicht in den Regalen.“

Sylvain Charlebois, ein Lebensmittelpolitikforscher an der Dalhousie University, sagt, dass die sinkende Geburtenrate in Kanada private Investitionen in die Herstellung von Säuglingsnahrung in diesem Land abschrecken könnte. (Dayne Patterson/CBC)

Laut Kingma-Glattfelder hat die Meadow Rose Society in diesem Jahr 1.240 Besuche von 210 registrierten Kunden verzeichnet. In den vergangenen Jahren kamen jeden Monat zwei bis drei neue Kunden hinzu; Dieses Jahr, sagt sie, seien es jeden Monat eher 16 gewesen.

Im Februar 2022 blieb die Fabrik zur Herstellung von Formeln von Abbott Nutrition in Sturgis, Michigan, monatelang geschlossen und führte zu einem Produktrückruf aufgrund von Kontaminationsproblemen, was zu einem kontinentweiten Mangel führte.

Nach der Schließung erließ Health Canada eine Übergangsrichtlinie, um den Import von Babynahrung aus „Ländern zu erleichtern, die ähnliche Herstellungsstandards wie Kanada haben“, heißt es in einer Erklärung. Diese Richtlinie wurde bis Ende 2024 verlängert.

Gesundheitsbehörden warnen Eltern auch davor, die Säuglingsnahrung zu verwässern – oder zu versuchen, sie selbst herzustellen –, da dies gefährlich sein kann.

Eine selbst entwickelte Lösung?

In seiner Erklärung räumt Health Canada ein, dass eine Steigerung der inländischen Produktion von Babynahrung „dazu beitragen könnte, das begrenzte Angebot zu lindern“. Es hieß, man arbeite mit Unternehmen zusammen, die an der Herstellung von Formeln in Kanada interessiert seien, um ihnen dabei zu helfen, die Regulierungssysteme des Landes zu verstehen.

Der Lebensmittelforscher Charlebois sagt, dass die Kanadier im Durchschnitt weniger Kinder bekommen, was private Investitionen in die Herstellung von Formeln abschrecken könnte. Als mögliche Lösung verweist er jedoch auf das Canada Royal Milk-Werk in Kingston, Ontario.

ANSEHEN | Der Großteil der in Kanada verwendeten Formel wird aus den USA importiert: Eltern kämpfen mit den Preisen für Babynahrung Empfohlenes VideoFrischgebackene Eltern haben mit den steigenden Kosten für Babynahrung zu kämpfen, die viel schneller gestiegen ist als andere Lebensmittel. Einige fordern eine bessere Unterstützung für Kleinkinder, insbesondere da die Herstellung der meisten Säuglingsnahrung außerhalb Kanadas erfolgt.

Das Werk, das aus einer 332-Millionen-Dollar-Investition eines chinesischen Unternehmens und der Unterstützung aller drei Regierungsebenen entstand, wird von einem Team von Führungskräften aus China und Kanada geleitet. (Es gab auch Kontroversen wegen Sicherheitsbedenken und Fragen zu möglichen Interessenkonflikten.)

Das Werk wurde mit der Idee entwickelt, den größten Teil seiner Produktion nach China zu exportieren. Charlebois schlägt vor, mit den chinesischen Partnern zu verhandeln, um einen größeren Teil der Formel in Kanada beizubehalten.

„Das Werk in Kingston ist eigentlich unsere beste Wahl, weil es bereits gebaut ist“, sagte er. „Es gibt dort einige Kapazitäten, warum also nicht mit den Chinesen reden?“

Das Canada Royal Milk-Werk in Kingston, Ontario, wurde mit der Absicht gebaut, den Großteil der dort hergestellten Milchnahrung nach China zu exportieren. (Marc Robichaud/CBC News)

Eltern werden unterdessen daran erinnert, dass sie sich auch an die öffentlichen Gesundheitsdienste wenden können, um Hilfe zu erhalten.

„Pflegekräfte des öffentlichen Gesundheitswesens stehen zur Verfügung und können im Einzelfall von Fall zu Fall Überweisungen an Nothilfeeinrichtungen wie Lebensmittelbanken oder andere kommunale Ressourcen vornehmen, die möglicherweise über einen Vorrat an Säuglingsnahrung verfügen“, sagte Jody Street, eine Krankenschwester des öffentlichen Gesundheitswesens bei Chilliwack Abteilung für öffentliche Gesundheit.