Steigende Inflation kühlt Norwegens Wirtschaft — RT Business News

Laut Bloomberg ist das Verbraucherpreiswachstum im Land auf ein 35-Jahres-Hoch gestiegen

Die Gesamtinflation in Norwegen erreichte im Oktober mit 7,5 % ein neues Drei-Jahrzehnt-Hoch, was die Befürchtungen einer drohenden Rezession in der nordischen Region verschärfte, berichtete Bloomberg diese Woche.

Die von der Zentralbank des Landes, der Norges Bank, überwachte Kerninflation erreichte ein Allzeithoch von 5,9 % und lag damit über dem Marktkonsens und der eigenen Prognose der Bank.

Statistiken des Medienunternehmens zeigen, dass der Preisanstieg insbesondere von Kleidung und Kommunikation getrieben wurde.

Die düsteren Daten werden laut Bloomberg Spekulationen aufkommen lassen, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinserhöhungen im Dezember wieder beschleunigen könnten, nachdem sie das Tempo der Erhöhungen in diesem Monat aufgrund von Anzeichen einer Abkühlung der Wirtschaft verringert haben.

Letzte Woche sagte die Gouverneurin der norwegischen Zentralbank, Ida Wolden Bache, sie sehe keine unmittelbare Gefahr einer Preis-Lohn-Spirale. Laut einem Bericht von Statistics Norway vom Mittwoch stieg der Durchschnittslohn im dritten Quartal um 4,1 %, das schnellste Tempo seit mehr als zwei Jahren.

Die Agentur warnte zuvor, dass Norwegen in den nächsten Jahren eine Rezession am Horizont abzeichnen könnte. Im Laufe des nächsten Jahres wird mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit gerechnet.

Darüber hinaus erwartet Statistics Norway, dass die Immobilienpreise in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund des schwachen Reallohnwachstums, der hohen Inflation und der steigenden Arbeitslosigkeit fallen werden.

