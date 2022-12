Steigende Energiepreise verteuern Tierbestattungen

tz Welt

Im niedersächsischen Badbergen können Besitzer die Asche ihrer verstorbenen Tiere auf sogenannten Streubeeten verstreuen. © Markus Hibbeler/dpa-tmn

Nach dem Tod eines geliebten Haustieres entscheiden sich viele Besitzer dafür, das Tier kremieren und begraben zu lassen. Auch dort machen sich nun Preissteigerungen bemerkbar.

Leipzig – Steigende Energiepreise verteuern auch die Einäscherung und Bestattung von Haustieren. Die meisten Krematorien hätten ihre Preise erhöht, sagte eine Sprecherin des Bundesverbandes der Tierbestatter. Auch die hohen Benzinpreise wirkten sich aus. „Unsere Tierbestatter holen die Tiere ab und fahren teilweise weite Strecken“, erklärte die Sprecherin. Teilweise hatten die Bestattungsunternehmen deshalb eine „Energiepreis-Flatrate“ eingeführt. Bisher haben die Kunden dafür viel Verständnis gezeigt.

Wer sich für die Einäscherung seines toten Haustieres entscheidet, hat es nicht immer auf einem Tierfriedhof beerdigt. Es gibt einen Trend, dass Menschen die Urnen mit nach Hause nehmen – entweder um sie im eigenen Garten zu vergraben oder um sie im Haus oder in der Wohnung aufzubewahren.

Nach Angaben des Vereins gibt es bundesweit mindestens 213 Tierfriedhöfe, auf denen Besitzer ihre toten Hunde, Katzen, Schildkröten, Nagetiere oder Vögel begraben lassen können. Die Zahlen stammten jedoch aus dem Jahr 2015. Neuere Daten waren nicht verfügbar, da sie schwierig zu erheben waren. Einerseits sind nicht alle Betreiber Mitglied im Verein, andererseits haben Tierfriedhöfe ganz unterschiedliche Träger – Kommunen, Kirchen, Forstverwaltungen, Tierkrematorien oder private Betreiber.

Der Verband geht aber davon aus, dass die Zahl der Tierfriedhöfe keineswegs zurückgegangen ist, weil immer mehr Heimtiere in Deutschland gehalten werden. „Entsprechend steigt der Bedarf an Tierbestattungsdiensten“, so die Sprecherin. dpa