Steigende Diebstähle im Einzelhandel stellen eine Bedrohung für das stationäre Modell dar

Der dramatische Anstieg der Diebstähle in stationären Geschäften, der von den Medien gut dokumentiert wird, könnte in Zukunft schwerwiegende Auswirkungen auf die Rentabilität physischer Geschäfte haben.

Mehrere Ketten gaben an, dass diese Diebstähle – oft durch Flashmobs – schwerwiegende Auswirkungen hatten ihre Finanzergebnisse verschlechterten sich, und einige haben in der Folgezeit sogar Standorte geschlossen. Im September, Target (NYSE:TGT) Target kündigte an, neun Geschäfte zu schließen, da Diebstahl und organisierte Einzelhandelskriminalität die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Kunden beeinträchtigten.

Einzelhändler wie Target (TGT), Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS), Lowe’s Companies (NYSE: NIEDRIG) und Macy’s (NYSE:M) haben auf einen Anstieg der Kriminalität als Faktor für geringere Einnahmen hingewiesen und darauf hingewiesen, dass sich das Problem weiterhin negativ auf ihre Finanzergebnisse auswirken könnte.

Im September berichtete die National Retail Foundation, dass die Zahl der Diebstähle im Einzelhandel im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 % gestiegen sei. Bezogen auf den gesamten Einzelhandelsumsatz im Jahr 2022 verursachte Warenschwund laut der National Retail Security Survey 2023 Verluste in Höhe von 112,1 Milliarden US-Dollar, gegenüber 93,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Die aktuelle Situation dürfte bereits zu weniger Verkehr in den Geschäften führen. Eine aktuelle Verbraucherumfrage von GlobalData in den USA ergab, dass sich der Anteil älterer Amerikaner, die online einkaufen, zwischen 2022 und 2023 von 19 % auf 42 % mehr als verdoppelt hat.

Während viele ältere Käufer aufgrund von COVID-Bedenken davor zurückschrecken, persönlich einzukaufen, „wird eine zunehmende Welle gewaltsamer Einzelhandelsverbrechen viele ältere Käufer dazu ermutigen, andere Einzelhandelsoptionen wie Online-Shopping zu wählen, einen Kanal, den sie bereits zunehmend nutzen“, sagte GlobalData Einzelhandelsberater für kundenspezifische Verbraucherlösungen Anoop Kumar.

Das Beratungs- und Analyseunternehmen stellte fest, dass viele Einzelhändler zunehmend auf Technologie zurückgreifen, um Diebstähle einzudämmen. Dazu gehören KI-gestützte Analysen und die Bestandsverfolgung mittels Radiofrequenzidentifikation (RFID). Einige nutzen Deckenkameras, Trolleyschlösser, intelligente Tore und Nebelmaschinen.

Außerdem nutzen BJ’s Wholesale Club (BJ), Lowe’s (LOW) und IKEA autonome Roboter und Drohnen, um den Lagerbestand zu verfolgen und Parkplätze zu patrouillieren, um die Sicherheit in den Geschäften zu verbessern und Kunden und Mitarbeiter zu schützen.

GlobalData weist jedoch darauf hin, dass die Ergreifung dieser Maßnahmen auch Nachteile mit sich bringt. Dazu gehören negative Auswirkungen auf den Kundenservice und eine Atmosphäre des Misstrauens.

„Die Praxis, Waren einzusperren oder Lagerbestände in getrennten Versandbereichen aufzubewahren, reduziert Impulskäufe und Kundenkäufe im Allgemeinen aufgrund ihrer Unannehmlichkeiten erheblich“, stellte das Unternehmen fest.

„Während die Einführung fortschrittlicher Technologien für die Bewältigung der Probleme von entscheidender Bedeutung ist, muss ein empfindliches Gleichgewicht gefunden werden, um Kundenservice, Umsatz und Margen aufrechtzuerhalten“, fügte Kumar hinzu.