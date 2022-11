Steigende Corona-Zahlen in China: Kein Ende der Null-Covid-Politik in Sicht

Stand: 22.11.2022 08:51 Uhr

In China steigen die Corona-Zahlen rasant. Aus Peking wurden drei Tote gemeldet. Die Menschen sollen zu Hause bleiben, Geschäfte und Schulen sind geschlossen. Ein Abschied von der Null-Covid-Politik ist nicht in Sicht.

Von Benjamin Eyssel, ARD Studio Peking

Aus Peking wurden in den vergangenen Tagen drei Corona-Tote gemeldet – die ersten offiziellen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in China seit sechs Monaten. Teile der Hauptstadt wurden in eine Art Lockdown versetzt. Einkaufszentren und Geschäfte sind geschlossen, Schulen bieten Online-Unterricht an, Restaurants dürfen nur Essen zum Mitnehmen anbieten. Parks und Attraktionen sind geschlossen, Supermärkte verlangen einen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist.



„Pandemiepolitik in kritischem Moment“

Die Menschen in der Hauptstadt wurden gebeten, zu Hause zu bleiben. Die Bevölkerung wird gescreent. Die Zahlen steigen schnell. Mehr als 1.400 Neuinfektionen wurden zuletzt in Peking festgestellt, so viele wie nie zuvor.

Der Sprecher der Stadtregierung, Xu Hejian, sagte: „Derzeit gibt es vereinzelte Ausbrüche an mehreren Orten in ganz China. In Peking steigen die Covid-19-Fallzahlen weiter auf hohem Niveau. (..) Die Pandemie-Politik in der Hauptstadt ist in ihrem kritischste Moment.“

Frühlingshoch fast erreicht

In ganz China lag die Zahl bei fast 28.000 Neuinfektionen. Damit ist das bisherige Frühjahrshoch fast erreicht, als die Finanzmetropole Shanghai mit ihren mehr als 25 Millionen Einwohnern zwei Monate im totalen Lockdown war. Den größten Ausbruch gibt es nach wie vor in der südlichen Wirtschaftsmetropole Guangzhou, die ebenfalls teilweise im Lockdown ist.

Die Behörden in Shijiazhuang bei Peking haben eine Kehrtwende vollzogen. Nachdem die kommunistische Zentralregierung einige Änderungen an der strikten Null-Covid-Strategie angekündigt hatte, wurden Testkapazitäten in der Elf-Millionen-Stadt heruntergefahren. Testergebnisse wurden zwischenzeitlich nicht mehr wie üblich überprüft. Inzwischen ist Shijiazhuang abgeriegelt, die Menschen müssen zu Hause bleiben, die Stadt wird getestet.

Nach den angekündigten Änderungen keimte sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Anlegern an den Finanzmärkten die Hoffnung auf, dass sich China nun langsam von der strikten Null-Covid-Politik verabschieden könnte. Diese Hoffnungen wurden aufgrund der jüngsten Entwicklungen erneut zunichte gemacht.