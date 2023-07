Ab nach rechts? Spanien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Premierminister Pedro Sanchez hatte die Wahl vorgezogen.

Bild: dpa



Heute beginnen die Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In Spanien finden am Sonntag Wahlen statt. Und die Chinesen fragen sich, was aus ihrem Außenminister geworden ist. Der FAZ-Frühdenker.