Harry Kane kann mit Fug und Recht davon ausgehen, dass ein durchschnittliches Tor pro Spiel in den Anfängen seiner Bundesliga-Karriere eine außergewöhnliche Leistung darstellt. Doch der Engländer beim FC Bayern München wird bei Stuttgart von einem bis vor Kurzem unentdeckten Guineer in den Schatten gestellt. Sein Führungstreffer beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin am Samstag bescherte Serhou Guirassy unglaubliche 14 Tore in seinen ersten acht Ligaspielen.

Kein Spieler in der Geschichte der Bundesliga war zu diesem Zeitpunkt einer Saison jemals so produktiv und nur Cristiano Ronaldo, 15 in der Saison 2014/15 für Real Madrid, hat in der Geschichte der fünf großen europäischen Ligen (Frankreich, England, Deutschland, Spanien) mehr Tore erzielt , Italien).

Guirassy konnte aufgrund einer Muskelverletzung nicht mit Ronaldo mithalten und musste in der ersten Spielhälfte aufgeben, aber er hatte genug getan, um seine Mannschaft auf den Weg zum sechsten Sieg in Folge zu bringen, der sie auf den zweiten Platz bringt.

Union-Trainer Urs Fischer beschrieb Guirassy im Vorfeld des Spiels als „einen Unterschiedsmacher“ und hatte recht. Auch der Trainer des Stürmers war von seinem Charakter begeistert. „Er ist ein sehr, sehr bescheidener, bescheidener und ausgeglichener Typ“, sagte Sebastian Hoeneß. „Ich sehe da also keine Gefahr (von Selbstüberschätzung). Dennoch ist es menschlich, dass das etwas mit einem macht. Das sehe ich bei ihm im Moment nicht.“

Auch wenn sein Aufstieg zu solch einem Bekanntheitsgrad schnell erfolgen mag, machte Guirassy deutlich, dass ein solcher Erfolg mit der Form, die Stuttgart in der letzten Saison gehalten hat, möglich sein könnte. Der in Frankreich geborene, 27-jährige Stürmer erzielte in seinen letzten fünf Ligaspielen vier Tore und einen im Relegations-Playoff gegen Hamburg und trug damit zum Verbleib des VfB in der Bundesliga bei. Das überzeugte Hoeneß, dessen Ankunft als Trainer ein Schlüsselfaktor für Guirassys Form ist, noch mehr davon, seinen Wechsel von Rennes dauerhaft zu machen.

„Ich profitiere von der Mannschaft, ich bin dankbar, weil es eine Freude ist, hier mit großartigen Fans zu spielen. Es ist eine großartige Stadt“, sagte Guirassy Anfang des Monats. „Wir müssen bescheiden bleiben und hart arbeiten.“

Alles beginnt in Frankreich

Guirassy wurde in Arles an der Südküste Frankreichs geboren und verbrachte seine frühe Karriere damit, für Laval, Lille und Auxerre (auf Leihbasis) zu spielen, bevor er 2016 zum ersten Mal in der Bundesliga nach Köln wechselte. Obwohl er jung war, würde Guirassy es mit 20 Jahren zweifellos tun habe bei seinem Debüt in Deutschland auf mehr als 79 Minuten gehofft. Aber eine Mischung aus Verletzungen und Problemen bei der Bewältigung verhinderten, dass er etwas bewirken konnte.

Auch in seiner zweiten Saison im Westen lief es nicht viel besser, als Köln abstieg. Aber Guirassy zeigte zumindest einen Vorgeschmack auf sein Versprechen, indem er alle vier seiner Ligatore in einem lilafarbenen Streifen zur Saisonmitte erzielte, zu dem auch ein denkwürdiger Siegtreffer gegen Arsenal in der Europa League gehörte.

Eine mittelmäßige Saison in der 2. Bundesliga hinderte den französischen Erstligisten Rennes nicht daran, die Chance auf einen Stürmer zu nutzen, der groß, stark und beweglich genug ist, um als alleiniger Stürmer zu spielen, und der so sicher am Ball ist, dass er als einer der Stürmer agieren kann zwei oder drei.

„Er hat großen Anteil an der Zusammenführung der Mannschaft und weiß auch, dass er sich auf seine Teamkollegen verlassen kann“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gegenüber Sky nach dem Mainz-Spiel zu Beginn der Saison, bei dem Guirassy alle drei Tore erzielte Coolness und Selbstvertrauen, die solch ein Torerfolg mit sich bringt.

AFCON 2023 steht vor der Tür

Es war in Stuttgart und unter der Führung von Hoeneß, wo Guirassy sein Versprechen, Frankreich in der Jugend zu vertreten, wirklich eingehalten hat. Auf der höheren Ebene hat sich Guirassy jedoch dafür entschieden, Guinea, das Land seiner Eltern, zu vertreten.

Als ehemalige französische Kolonie zieht Guinea viele seiner Spieler aus den französischen Ligen, ist aber mit Naby Keita (Werder Bremen) und Ilaix Moriba (RB Leipzig) auch in der Bundesliga vertreten. Guirassys Wechsel der internationalen Loyalität im Jahr 2022 hat sich schnell ausgezahlt, da sich Guinea in der Gruppe D hinter Ägypten für den diesjährigen Afrikanischen Nationen-Pokal qualifiziert hat.

Guirassy ist bei seinem Trainer, seinen Teamkollegen und seinen Fans eine beliebte Figur Bild: Alex Grimm/Getty Images

Bei diesem Turnier im Januar in der Elfenbeinküste wird Guirassy wahrscheinlich mehrere Stuttgart-Spiele verpassen. Aber angesichts der Tatsache, dass es auch das Transferfenster in Europa sein wird, könnte es auch einen Vorteil haben. Berichten zufolge hat Guirassy vor Beginn dieser Saison das Interesse mehrerer Klubs in der englischen Premier League geweckt, und ein Start wie dieser wird dieses Interesse sicherlich nicht gemindert haben.

„Serhou weiß, was er hier hat. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserer Sache“, sagte Hoeneß zu Beginn der Saison, während Guirassy sagte, er fühle sich mit dem Überraschungspaket der Bundesliga „wohl“. Das ist sicherlich kein Wort, das einer der Verteidiger, die ihm gegenüberstehen, verwenden würde.

Herausgegeben von: Michael da Silva