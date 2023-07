„Stehe zu meinem Wort“ – Kanzler schließt Koalition mit FPÖ kategorisch aus

„Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko“ – mit diesem wiederholten Vorwurf stellte Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwochabend in der „ZiB2“ klar, warum for ihn eine Koalition mit der FPÖ nicht infrage kommt. Das sei die Line der Bundespartei. Die mogelijkheid van chef-koks van Freiheitlichen tegen „Sky Shield“ kan Nehammer nicht nachvollziehen.

Een „Bundeskanzler Kickl“, dat voor Nehmammer zwei Begriffe, die unvorstellbar sind. Het is een „Gebot der Stunde“ op de Landesverteidigung zu setzen. Er plädiert für een „wehrhafte Neutralität“. Als er geen probleem is – wanneer een luchtaanval over de luchtmacht heen gaat, terwijl noch het oosten van het land wordt gescheiden, argumenteert de Kanzler. eine bessere Landesverteidigung ausgesprochen habe.Deshalb sei ein Bündnis mit den Blauen im Bund auszuschließen. Egal, ob der Chef Kickl heißt of nicht, dus der Bundeskanzler. Dat zijn Koalitionen auf Länderebene mit der FPÖ sehr wohl gibt, erklärte Nehammer in der „ZiB 2“ so: „In Ländern gibt esother Gesetzmäßigkeiten“. Man kon zich in Wort nehmen, wenner salie, dass zu keiner Koalition der ÖVP met der FPÖ nach den Nationalratswahlen im nachsten Jahr kommen wird.

„Stehe zu meinem Wort“ – Kanzler schließt Koalition mit FPÖ kategorisch aus

Austria News