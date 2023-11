Steffen Henssler bezoekt twee restaurants – Die Gründe

Dat is niet het geval: na een paar maanden zijn er genoeg restaurants om te genieten van TV-Kochs Steffen Henssler schließen. Dat is het beste.

Als je klaar bent, wordt Sushi geserveerd met „Happi by Henssler“. Daarna bent u van harte welkom in Restaurant von Star-Koch Steffen Henssler in Bremen-Borgfeld. Als u tot het einde van de dag moet wachten, worden de kosten vergoed, dan is er een probleem. De boodschap van de „Weser Kurier“ en de „Kreiszeitung“ übereinstimmend.

„Das Konzept“, dus Bruder Peter Henssler, habe sich „as nicht gepast erwiesen“, zei daar „Weser Kurier“. Dat klopt voor het restaurant in de Überseestadt. Het is immers een kwestie van tijd voordat het dicht is, maar nu is het dicht. Je kunt genieten van de restaurants die je hebt gegeten, nadat je iets hebt gegeten – en je zou niet graag nog een ervaring willen hebben.

Geschäft heeft sich „einfach nicht gehnt“

Het bedrijf van beide lokale bewoners leeft aan het einde van „einfach nicht gelohnt“, sagte der Restaurantleiter Heinrich Pazur, der das Lokal in Borgfeld leitete. Dit was de aanleiding voor de opening met grote geldbedragen. Allereerst kunt u eerst genieten van de „Happi by Henssler“. Meer informatie over de Hintergrunds vindt u hier.

Het gebraad in Borgfeld, een van de dingen in het veld van de Eröffnung, Trubel gab, bleibe nun vorerst leer. Eine Nachnutzung gebe is bislang nicht. Perspectief, zo woonde Theo Bührmann van de Bremer Bührmann-Gruppe samen. Nogmaals, maak je geen zorgen, zeg „Weser Kurier“. Met potenziellen Nachmietern seien „Conversation in Gange“.

Google Bewertungen überdurchschnittlich gut

Als je de Google-reviews bekijkt, zijn zowel restaurants als gasten welkom. 4.1 van möglichen fünf Sternen (bij 287 Bewertungen) heimsten die Local im Schnitt ein. Als je goed voorbereid wilt zijn, sta je binnen 45 minuten voor langere tijd op de eerste rij. Die essentie is op zichzelf een kwestie van belediging.