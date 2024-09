tz TV

van: Simon Krug

Drucken Teilen

Cultmoderator Stefan Raab woont in de Kölner Innenstadt en brengt enige tijd alleen door. Een Fußgänger gerät plötzlich ins Visier des Entertainers.

Keulen – Na een spectaculaire tv-comeback met een showboxmatch met Regina Halmich (47) en Stefan Raab (57) ter wereld. Met de nieuwe uitzending „Je ziet hier de Miljoen niet met Stefan Raab“, die altijd te zien is op RTL+, bekijk de beelden en breng een nieuwe uitzending met de „TV totaal“-Tijd (1999–2015) met . In die tijd ben je een entertainer „undercover“ op een bankje in de stad Keulen en zorg je voor de rest.

Stefan Raab “undercover” in Kölner Innenstadt – TV-ster brengt Fußgänger zur Weißglut

In de tweede vervolgshow ging “Raab sitzt”, inclusief de titel van de serie, in première met “Je wint geen miljoen met Stefan Raab” (titel: DGHNDMBSR). In de Gürzenichstraße, nu een Steinwurf vom Kölner Dom entfernt, ligt de Kult-Moderator – met Kappe, Sonnenbrille en Kopfhörern tarnt – unaffällig Zeitung op een bank. Een andere heer is van mening dat een Aziatisch Essen zo is.

Von Frauke Ludowig bis Günther Jauch: Dus de RTL-moderators begonnen hun carrière Maak foto’s

Als het toen was gebeurd, was het drie keer: Raab organiseert voor zichzelf een Gabel en greift ohne Erlaubnis in de Essensbox des Mannes. “Ik durf het wel eens te doen?”, vraagt ​​hij, waarom zou hij het proberen? Der Mann, zunächst überrascht, lässt ihn gewähren. “Het is tijdverspilling”, zegt Raab, en de man antwoordt: “De kans is groter dat het wordt gekocht.”

Mann reageert enthousiast op de drie acties van Stefan Raab: “Jetzt ist Schluss”

Maar Stefan Raab heeft na een tweede kostenonderzoek geen kluisje en een kleine tuin meer. Der Mann erlaubt es ihm ein zweites Mal, voordat hij schließlich zegt: „Nee, nee, nee. Jetzt is Schluss! Fijne dag!” Ik kan niet wachten om de verhalen te horen over het 57-jarig jubileum van de toekomst en dat zal nog komen, maar Raab kan nog steeds springlevend zijn.

Dan zal de macht van de tv-ster hen van gedachten doen veranderen: er zullen meer Europeanen zijn voor een nieuwe Gabel. Hoe dan ook, de man op de foto en de superlässte Stefan Raab hebben weinig ruimte voor de complete doos. Geen wonder, de gecombineerde box kost slechts € 4,50.

Iedereen lachte om de Raab na de Dreh in de Kölner Innenstadt, alles niet: het productieteam van „You won here not the Million van Stefan Raab“ was bestohlen. (sk) Verwende Quellen: RTL+ (“Je hebt hier geen miljoen gewonnen met Stefan Raab“, uitzending van 25 september 2024), Instagram/therealstefanraab