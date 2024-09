Er blieb unter Shopping-Fans und Touristen fast unbemerkt: Am Freitag hat ein BILD-Leser den Kult-Entertainer Stefan Raab (57) in Köln gesehen, da ist er sich sicher. So öffentlich-private unterwegs? Nicht wirklich. Raab soll nämlich für geheime Dreharbeiten in der Innenstadt gewesen sein und einen Klassiker aus der „TV total“-Ära wiederbeleben!

Was auf der belebten Einkaufsstraße passierte, warum ihn seine Turnschuhe verraten und warum sich Fans offenbar auf eine Rückkehr von Raabs Parkbank-Gag freuen können, erfahren Sie bei BILDplus.