Heeft Stefan Mross een korting bij de Wiesn, sinds de Abend zuvor zu fell gefeiert hat? Dieser Vorwurf stand nach Medienberichts im Raum. Maar de moderator spreekt voor zichzelf. „Ja, we waren op tijd. Aber es ist keiner rausgetragen betragen“, aldus de „Bild“-Zeitung. Als u een logistieke omgeving heeft, is het belangrijk om toegang te hebben tot het Oktoberfest in München. Het alcoholgebruik wordt 48 jaar lang niet verwijderd.