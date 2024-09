Zur Oktoberfest-Eröffnung am vergangenen Samstag sollte Mross um 12 Uhr im Festzelt der Wildstuben das erste Fass anzapfen, erschien laut einem Bericht der Bild jedoch nicht. Seine Freundin Eva Luginger soll vier Stunden vor dem Termin in seinem Namen per SMS abgesagt haben. Als Begründung nannte sie „logistische Gründe“, sagte Mross‘ Managerin Birgit Fischer-Höper im Gespräch mit der Zeitung. Dem Bericht zufolge soll Mross am Vorabend auf einer Hochzeit allerdings offenbar zu viel getrunken haben.