Regina Halmich won haar eerste bokswedstrijd tegen Stefan Raab. De oorlog in Karlsruherin begint op 14 september. September de Duitse Siegerin nach Punkten. De erfgoedbokser in oorlog tussen 1995 en 2007 heeft een wereldkampioen in de Frauenboxen – stand aber 17 Jahre lang nicht meer öffentlich im Ring.

Ook Stefan Raab kon genieten van al zijn dagelijkse routines en nuttige tv-comebacks RTL een geheel nieuwe show om te zien. In de Vorfeld des Kampfes bekritiseerde Regina Halmich Raab Entertainment: „Ik heb nog nooit van Raab gehoord, maar ik ben niet de enige“, zei Afbeelding.

Wie heeft Regina Halmich nu in het kamp meegemaakt, die daar voor het eerst was in een halve studie in de Ring met Stefan Raab, moet daar op deze plek zijn geweest? Wie bekommert zich om hun vrije tijd? En wat Raab is überrascht? Dat is het interview met onze redacteuren.

Frau Halmich, was oorlog Ihr Moment des Abends?

Regina Halmich: Der Moment des Abends oorlog voor mij, als het eindelijk losgelaten wordt. Ik heb lang op Stefan moeten wachten. Dat was voor mij niet zo gemakkelijk. Dat was ook krachtig. Als ik in het kamp zou rennen en overleven, zou ik immers nog steeds voor een langere periode kunnen overleven. Ik merk dan in de fünften, sechsten Runde, dat ik in Flow ben en nog steeds een sterke Spaß-kracht heb.

Omdat u van uw leven geniet en uw leven leidt, is uw plezier de moeite waard?

Halmich: Ik ben blij met mijn vrije tijd. Ik ben zo lang, maar meer in mijn ring. Dat was een geweldige wereldse ervaring, en er was een geweldige ervaring voor je dierbaren, zo veel langer dat het in een doos zat. U zult kunnen genieten van uw gewichtsverlies – u zult volledig vrij zijn.

Was sagen Sie zu Stefans Leistung?

Halmich: Stefan is een inwoner van Biest. Dat is een must voor een man. Er bestaat zoiets als dat het met alle media mogelijk is en dat zij ook heel blij zijn met de affaire.

Keiner wist al eerder wie het signaal van Stefan Raab wirklich was. Waren ze nog specifieker dan dit?

Halmich: Ik heb veel kennis, dat is een goede opleiding. Ik denk niet dat er sprake is van excessen. Ik zou ’s ochtends blij zijn geweest bij een bijeenkomst, dat ik er in Eindhoven bij kon zijn, dat het zo jammer was en dat het abgenommen was. Dat komt omdat er een bisschen Muckis in zit, dat denk ik. De oorlog heeft geen grote gevolgen gehad. Ik voel me zeer op mijn gemak bij mijn sterkste Stefan von Anfang. Wirklich Weltklasse-boxen kunnen nooit meer gebeuren, maar ze zijn erg goed. Als we voorzichtig zijn en dat is de zwaarste doos, dan is dat de angst van de man. En die hoed is er niet.

Und seinen Ehrgeiz darf man nicht unterschätzen…

Halmich: Genau, signaal Ehrgeiz ist einfach nicht zu unterschätzen. En als we ons van deze dingen bewust zijn – en met de veiligheid zullen we ze laten -, is dat onze eigen kracht, de mensen zijn blij, wenn Halmich en Raab aufeinandermeeten.

Ben ende haben Sie ich wie faire Sportsfrauen en Sportsmänner in den Armen gelegen…

Halmich: Natuurlijk is het mogelijk met eerlijke sportmannen of vrouwen. Dat is show en sport en er is genoeg te doen. Ik vind Stefan echt leuk. Ik heb grote waardering en groot respect. Aber was betrokken bij de Vorfeld des Kampfes-oorlog, dat was niet altijd zo, was ik mir gewünscht habe.

Stefan Raab heeft na de slag veel tijd doorgebracht. Was sagen Sie dazu?

Halmich: Kortom, ik hou van mezelf, dat is alles. Ik ben blij dat ik mijn tijd doorbreng na Spa, na geweldige shows en na Unterhaltung. De mens moet zien, het is noch een druf hat, noch een ob dieser Witz, dan is de hoed, heute noch funktioniert. Ik was gespannen over alles, het kwam eraan.