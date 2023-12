Stefan Effenberg ermahnt DFB-Elf nach Auslosung – „Muss noch einiges passeren“

Schottland, de Schweiz en Ungarn heißen die DFB-Gegner bei der EM 2024 in eigen land. t-online-columnist Stefan Effenberg is op de hoogte van nieuwe veranderingen in de Duitse Mannschaft – en waarschuwt.

Effenberg hatte leest in seiner letzten Kolumne für t-online die Punkte ausgemacht, die bei deutschen Mannschaft bessern müssten: „Es konnte so einfach sein“, schreef Effenberg na de 0:2 in Österreich. „Een vierdelige serie met een verscheidenheid aan interessante posities, een kans om met Kimmich op te treden, en dan twee terug in de tijd van muziek en jamalmuziek, van links en rechts naar rechts, en van de toekomst naar de toekomst . , die Neuen, die Hungrigen setzen, die een Fries, eine Gier mitbringen. Ein Pascal Groß zum Beispiel, der das in seinen ersten Länderspielen sehr gut gemacht hat. Wenn dann dann dann dans noch der Fokus wieder auf die bewährten Dinge, of die Grundlagengerichtet wird , dan in mijn eigen leven: Mooi in de laatste dagen van de landspelen de komende jaren zullen we een heel andere Mannschaft hebben.“