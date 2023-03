Het concept van een comfortabele woonruimte met alle infrastructuur bij de hand is al uitgeprobeerd

2023 heeft al een bloeiende complottheorie met een geheim plan om burgers in hun districten af ​​te sluiten en hun vrijheden af ​​te nemen. Zoals altijd zijn er gelovigen en sceptici. De laatste controverse draait om het debat over ‘steden van 15 minuten’ en het verspreidt zich over sociale netwerken en in de media. Toch wijzen experts erop dat het idee op zich niet geheel nieuw is. Soortgelijke projecten zijn in de 20e eeuw door stedenbouwkundigen uit verschillende landen onderzocht en het concept werd ook door Sovjet-architecten gebruikt.

Steden van 15 minuten schrikken

De theorie zelf is eigenlijk helemaal niet eng. Het werd voorgesteld door Carlos Moreno, een professor aan de Sorbonne Universiteit, in 2016. Volgens Moreno kosten de grote afstanden van moderne steden te veel tijd van mensen. Het zou dus heel handig zijn als iedereen binnen 15 minuten lopen of fietsen alles kan krijgen wat hij nodig heeft.









Toen ambtenaren in het Engelse Oxford besloten hun versie van het concept te implementeren, liep het uit de hand. Het idee was om verkeersfilters – camera’s die kentekenplaten van auto’s kunnen lezen – te installeren om het verkeer te monitoren. Degenen zonder verblijfsvergunning of een bepaalde vrijstelling zouden een boete krijgen. De reden achter het initiatief was volgens de autoriteiten om het functioneren van het busnetwerk te vergemakkelijken en files te verminderen. De bewoners waren echter niet blij met het idee. Sommigen dachten zelfs dat de filters fysieke barrières zouden worden en dat de lokale bevolking zou worden beperkt tot hun districten. Het debat werd zo verhit dat, volgens de gemeenteraad van Oxford, “personeel en raadsleden … het slachtoffer zijn geworden van misbruik”.

Berichten over het Oxford-plan gingen viraal. Het verhaal bereikte zelfs de Canadese auteur en psycholoog Jordan Peterson, die op Twitter schreef: “Het idee dat buurten beloopbaar moeten zijn, is prachtig.” Maar hij voegde eraan toe, “Het idee dat idiote tirannieke bureaucraten per fiat kunnen beslissen waar je ‘mag’ rijden, is misschien wel de ergst denkbare perversie van dat idee.” Dichter bij huis vroeg het Britse conservatieve parlementslid Nick Fletcher ondertussen aan het Lagerhuis om het “internationale socialistische concept” aan de orde te stellen. “persoonlijke vrijheden wegnemen.”

Voor Kirill Puzanov, universitair hoofddocent aan de Faculteit voor Stedelijke en Regionale Ontwikkeling aan de Hogere School voor Economie van Mosow, lijkt de verontwaardiging van de inwoners van Oxford heel logisch. “Als je een auto van een bestuurder afpakt, zouden ze protesteren, en het zou een typische reactie zijn voor elke stad.” hij vertelde RT. “Er is niets nieuws in het concept van 15 minuten. Iets soortgelijks heeft altijd bestaan, samen met het concept van ‘monofunctionele wijken’ – hier wonen we, daar werken we, en een ander dient voor de vrije tijd.”

Een stad in Moskou

In de Sovjet-Unie werd zo’n woonplek, inclusief alle mogelijke infrastructuur, gebouwd voor de regeringselite in het centrum van Moskou. Het was een uitstekend project van zijn tijd, en het plan zelf ziet er zelfs vandaag nog verbazingwekkend uit. Het lot van het project was echter verschrikkelijk – om politieke redenen.













In 1918 besloot de bolsjewistische regering de hoofdstad te verplaatsen van Petrograd (nu St. Petersburg) naar Moskou. Dit laatste leek een veiliger plek voor de nieuwe autoriteiten. Dus niet alleen de topambtenaren, maar tientallen staatsmilitairen moesten een plek vinden om te wonen. Er wordt aangenomen dat het aantal ambtenaren in Moskou is toegenomen tot 281.000 mensen.

De nieuwe hoofdstad was verwoest door de revolutie. Er waren niet genoeg beschikbare plaatsen om zo’n enorm apparaat te huisvesten. Aanvankelijk woonden de regeringsfunctionarissen in het Kremlin zelf, evenals in verschillende grote hotels, paleizen en herenhuizen in Moskou. Het was echter duidelijk dat mensen appartementen nodig hadden om permanent in te wonen. Tegelijkertijd had de hoofdstad haar hotels nodig voor toeristen.

In 1927 besloten de Sovjetautoriteiten niet ver van het Kremlin een speciaal huis voor de regering te bouwen. Het project is ontwikkeld door Boris Iofan, een in Odessa geboren architect die in Rome had gestudeerd. De bouw begon in 1928 en hoewel gepland voor twee jaar duurde het eigenlijk vier. Het kostte ook vier keer meer geld dan aanvankelijk was toegewezen.

De creatie van Iofan was niet zomaar een flatgebouw, het was een autonoom complex met maximaal comfort. Bewoners hadden niets om zich druk over te maken. Alle 505 luxe appartementen waren voorzien van warm water, centrale verwarming en een telefoon. Ze hadden houten vloeren met beschilderde plafonds en de appartementen waren al gemeubileerd. Het complex omvatte een café, een kruidenierswinkel, een wasserette, een kleuterschool, een kapperszaak, een sportzaal, een bibliotheek, een medische faciliteit, een concertzaal en een bioscoop. In 1932 bewoonden meer dan 2.700 mensen het ongelooflijke gebouw. De appartementen waren bestemd voor topambtenaren, legerleiders, wetenschappers, schrijvers en bekende figuren.

Het huis van voorlopige hechtenis

Het complex had verschillende officiële namen, maar in de volksmond staat het bekend als het “Huis aan de kade”. De naam wordt toegeschreven aan een boek van de Sovjetschrijver Yuri Trifonov, die daar woonde. Zijn vader Valentin Trifonov was een veteraan van het Rode Leger, die een belangrijke rol speelde in de revolutie. In 1938 werd Valentin Trifonov gearresteerd en geëxecuteerd. Zijn grimmige lot werd gedeeld door honderden bewoners van het Huis aan de Dijk. Ongeveer 800 van hen werden het slachtoffer van de repressie van Joseph Stalin. Het gevoel van afschuw rond het complex was zo sterk dat de lokale bevolking het het “huis van voorlopige hechtenis” noemde.

Er werkte een groot aantal personeelsleden voor het huis, waaronder bewakers en portiers. Agenten van de NKVD (destijds de binnenlandse veiligheidsdienst van het land) gebruikten deze medewerkers om gemakkelijk toegang te krijgen tot de appartementen en arrestaties te verrichten. De verhalen van de getuigen zijn inmiddels versmolten met stadslegendes. De appartementen hadden een speciale vrachtlift die rechtstreeks met de keuken was verbonden en er wordt gezegd dat de agenten de lift gebruikten om appartementen binnen te gaan en hun slachtoffers te verrassen. Soms werd het gebruikt om te voorkomen dat iemand zelfmoord pleegde. Er is ook een legende over een vrouw die weigerde de deur voor de agenten te openen en beloofde iedereen neer te schieten die zou proberen in te breken. Er wordt gezegd dat ze van binnen permanent ommuurd was.

Bewoond monument

Het Huis aan de Dijk is sinds 1997 een historisch monument en wordt beschermd door de staat. Ondanks de tragische pagina’s in zijn geschiedenis, blijft het gebouw een symbool van Sovjetvooruitgang en industriële prestaties.

Helaas heeft de geschiedenis van het gebouw weinig te maken met het oorspronkelijke idee zelf, namelijk het creëren van een comfortabel complex met infrastructuur. Kirill Puzanov legt uit, “Neem bijvoorbeeld het hoofdgebouw van de Staatsuniversiteit van Moskou: het is ontworpen volgens hetzelfde idee van een comfortabel territorium uitgerust met alle mogelijke infrastructuur. Je kunt jaren binnen blijven zonder weg te gaan.”

Het gebouw van de Staatsuniversiteit van Moskou – een van de beroemde ‘Seven Sisters’ of ‘Stalin’s High-rises’ – was bedoeld als symbool voor Sovjet-kwaliteitsonderwijs met al zijn prestaties. Ontworpen door de eerder genoemde Boris Iofan en architect Lev Rudnev, werd het voltooid in 1953. Binnen was er alles wat een student of een docent nodig zou kunnen hebben: een concertzaal, een eetkamer, collegezalen en wetenschappelijke eenheden, en een bibliotheek. Ook werden er studentenwoningen en appartementen voor wetenschappelijk personeel gebouwd.

Twee andere van de Seven Sisters werden ook ontworpen als luxe flatgebouwen voor wetenschappers, atleten, acteurs en beroemde Sovjetburgers, en hadden alle nodige infrastructuur op de begane grond.

Eigenlijk ging het niet om het creëren van speciale voorwaarden voor de elites – het ging om het faciliteren van oplossingen voor de dagelijkse problemen van de Sovjetburgers, die dan beter konden bijdragen aan de opbouw van een ‘mooie toekomst’ voor hun land. Zo werd het concept van ‘wetenschappelijke steden’ ontwikkeld, dat ontstond om bepaalde onderzoeksinstellingen te ondersteunen. De stad Obninsk is daar een van. Het werd gelanceerd in 1954 en is waar voor het eerst ter wereld een kerncentrale op een elektriciteitsnet werd aangesloten. Hetzelfde idee ligt ten grondslag aan Dubna, dat in 1956 samen met het Joint Institute of Nuclear Research officieel werd ingehuldigd.

Het is echter belangrijk te vermelden dat sommige van die steden in het geheim functioneerden. Deze ‘gesloten’ steden hadden een onafhankelijke infrastructuur nodig omdat het moeilijk was om snel het grondgebied van de stad in en uit te gaan.

Verschillende Sovjet-architecten stelden zich een toekomst voor waarin iedereen in een wijk zou wonen die lijkt op het huidige concept van een stad van 15 minuten. Van 1975-1982 ontstond zo’n “experimenteel” complex in het zuidelijke deel van Moskou. Alle woongebouwen waren verbonden met ondergrondse wegen. De parkeergarages waren ook ondergronds, met autowasstraten bij de ingangen. Het was de bedoeling dat de emplacementen verkeersvrij zouden zijn, zodat voertuigen van hulpdiensten ongehinderd kunnen doorrijden. Op de begane grond bevonden zich winkels en voorzieningen, waaronder een wasserette, die allemaal met elkaar verbonden waren. Kinderen konden via enorme gangen naar school lopen zonder naar buiten te hoeven. Het complex had ook een netwerk voor het beheer van vacuümafval.

Het was de bedoeling dat dergelijke districten in verschillende delen van de Sovjethoofdstad zouden ontstaan. Helaas was de constructie te ingewikkeld en werd het idee geschrapt.

Comfort of beperkingen?

Het is geen verrassing dat sommige ideeën, die in het verleden volledig in de vergetelheid waren geraakt, af en toe onder andere omstandigheden weer de kop opsteken. Onlangs dwongen Covid-gerelateerde lockdowns mensen om rond te kijken en het comfort van hun levensomstandigheden te evalueren. Tegelijkertijd zit de angst voor onverwachte bewegingsbeperkingen nu diep in de hoofden van mensen geworteld.













De huidige online paniek over steden van 15 minuten heeft te maken met een gebrek aan bewustzijn, zegt universitair hoofddocent Ivan Mitin van de HSE-faculteit voor stedelijke en regionale ontwikkeling. In de moderne wereld worden tegenstrijdigheden vaak gebruikt door politici en media voor hun eigen belangen, terwijl digitale diensten burgers intensief in de gaten houden, legt hij uit. Mensen kunnen dus bang zijn voor de initiatieven die hun dagelijks leven beïnvloeden en die ze niet helemaal begrijpen.

“Het is belangrijk om uit te leggen dat het concept van steden van 15 minuten niet letterlijk genomen moet worden,” Mitin vertelde RT. “De ervaring van de steden in Europa en Azië leert dat het meer gaat om de intentie om multifunctionele en comfortabele stadswijken te creëren. Moderne mensen zijn altijd op de vlucht, ze haasten zich van hun werk naar huis en weer terug. Ze hebben geen tijd om de wijk waarin ze wonen goed te bekijken, ze denken dat daar niets interessants is en dat vertier alleen in de binnenstad te vinden is. Het voorbeeld van het moderne Moskou is behoorlijk demonstratief. Het is belangrijk om mensen het unieke karakter van hun wijk te laten voelen, zodat het hun eigen verlangen wordt om de omgeving zo comfortabel mogelijk te maken.”

Volgens zijn collega Kirill Puzanov is het enige mogelijke gevaar van de steden van 15 minuten dat ze te comfortabel worden. “In dit geval zouden mensen het liefst altijd in hun wijk blijven en zelden buiten komen”, hij legt uit. “Dus de grote steden zullen hun diversiteit verliezen, omdat ze zouden opsplitsen in tal van kleine steden.”