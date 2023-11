Steakhouse-klant vertelde dat de kanten ‚onbeperkt‘ zijn. Krijgt dan een cheque

Stacy Fernandez



Stacy Fernández is freelance schrijver, projectmanager en communicatiespecialist. Ze heeft gewerkt bij The Texas Tribune, The Dallas Morning News en is sociaal directeur van The Education Trust New York. Haar favoriete hobby is het vinden van verborgen pareltjes in de kringloopwinkel, ze houdt van een goed luisterboek en is dol op chocolade.