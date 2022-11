Stauben Sie Ihre Baseballkappen ab: Ein neuer Roman für Sie kommt

Joe Goldberg kehrt 2023 in mehrfacher Hinsicht zurück.

Es ist nicht nur die vierte Staffel von Netflix Du fallen im neuen Jahr, aber die Buchreihe, mit der alles begann, wird eine neue Folge haben. Autor Caroline Kepnes bestätigte, dass ein viertes Buch ihrer Joe-Goldberg-Reihe im April 2023 erscheinen wird.

„Einführung Für dich und nur dich: Ein Roman von Joe Goldberg“, schrieb sie am 11. November auf Instagram. „25. April 2023. Ich bin so aufgeregt, dich wieder in Joes Kopf einzuladen, und ich hoffe, du liebst es dort drin!“

Während Kepnes‘ Romane als Inspiration für die dienen Penn Badgley-geführten Serie hatte Netflix‘ Adaption keine Angst davor, von ihrem Ausgangsmaterial abzuweichen. Ein typisches Beispiel: Joes verstorbene Frau Love (Viktoria Pedretti), ist nicht ein heimlicher Mörder in den Büchern.

Es wird also interessant sein zu sehen, ob es Ähnlichkeiten zwischen dem neuen Buch und gibt Du Staffel vier, die im August gedreht wurde.