Statt Formel 1: Fährt Mick Schumacher ein legendäres Rennen?

Einem Medienbericht zufolge könnte Mick Schumacher die Formel 1 nach dieser Saison zunächst verlassen. Wie das Fachmagazin „Motorsport aktuell“ schrieb, könnte der 24-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in der kommenden Saison in die Sportwagenpalette der Renault-Tochter Alpine wechseln.

Mick Schumacher würde dann unter anderem bei den legendären 24 Stunden von Le Mans antreten. Eine Bestätigung seitens des Piloten oder seines Managements gab es zunächst nicht.

Es ist klar, dass die Chancen auf eine Rückkehr in ein reguläres Formel-1-Cockpit derzeit sehr gering sind. Die meisten Plätze sind bereits vergeben. Immer wieder wurde über ein mögliches Engagement bei Williams diskutiert, wo sich der US-Debütant Logan Sargeant schwer tut. Allerdings stellte sein Teamchef James Vowles kürzlich klar, dass es keine Verhandlungen mit anderen Fahrern gebe.

Mick Schumacher ist derzeit als Ersatzfahrer beim deutschen Werksrennstall Mercedes angestellt, die Verträge der beiden Stammfahrer Lewis Hamilton und George Russell wurden kürzlich verlängert.

Kontakt zu Schumacher soll bereits bestehen

„Egal in welcher Lebensphase man sich befindet, man kann nie sicher sein, dass es so klappt, wie man es sich vorstellt“, sagte Mick Schumacher kürzlich. „Natürlich denkst du darüber nach: Was mache ich, wenn es nicht funktioniert?“ er beantwortete eine entsprechende Frage.

Das könnte Sie auch interessieren: „Natürlich kann er das“: Tuchel traut Nagelsmann das Amt des Bundestrainers zu

Wie „auto, motor und sport“ unter Berufung auf das Schwestermagazin „Motorsport aktuell“ schrieb, soll das Alpine-Management um Sportchef Bruno Famin bereits Kontakt zu Schumacher und seinem Management aufgenommen haben. Angeblich stehen die Chancen nicht schlecht, dass er als Stammfahrer zum Kader stoßen könnte. (dpa/lsc)