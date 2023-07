Statt Abschiebung: 3.500 Einwanderer verlassen Hamburg freiwillig

Immer wieder werden kritische Stimmen laut, die eine schnellere Abschiebung von Flüchtlingen und Einwanderern fordern. Aber: Gut 3.500 Einwanderer ohne Bleibeperspektive haben Hamburg in den vergangenen fünf Jahren freiwillig verlassen.

Etwa 1.000 davon seien vom Land finanziell unterstützt worden, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Antwort des rot-grünen Senats auf eine Kleine Frage des SPD-Abgeordneten Kazim Abaci. Die meisten Rückkehrer kamen aus Nordmazedonien und Albanien.

Weitere 600 freiwillige Austritte sind in diesem Jahr geplant

Den Angaben zufolge beliefen sich die Kosten für die Finanzierung freiwilliger Ausreisen durch die Stadt Hamburg in den vergangenen fünf Jahren auf rund 1,2 Millionen Euro. Für dieses Jahr sind rund 600 freiwillige Austritte geplant. Den Angaben zufolge befanden sich Ende Mai in Hamburg fast 45.000 Flüchtlinge in öffentlichen Unterkünften.

Eine freiwillige Rückkehr ist einer Abschiebung vorzuziehen

Die freiwillige Rückkehr habe immer Vorrang vor der Rückführung, hieß es. Menschen, die ihre Rückkehr nicht selbst finanzieren können, könnten bei der Organisation der Reise unterstützt werden und finanzielle Unterstützung erhalten.

Den Angaben zufolge beteiligt sich die Sozialbehörde am Bund-Länder-Programm „Reintegrations- und Auswanderungsprogramm für Asylbewerber in Deutschland“ und am „Staatlich unterstützten Rückführungsprogramm“. Darüber hinaus gibt es seit vielen Jahren ein eigenes Landesprogramm. (dpa/mp)